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出色！劉詩詩與喬治克魯尼、妮可基嫚成一家人

2017/11/02 16:15

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶品牌歐米茄（OMEGA）宣布：劉詩詩成為歐米茄名人大使。

劉詩詩加入後，與眾多國際名人和體育明星共同名列歐米茄名人大使大家庭，家庭成員包括喬治．克魯尼（George Clooney）、妮可．基嫚（Nicole Kidman）、艾迪．雷德曼（Eddie Redmayne）、辛蒂．克勞馥（Cindy Crawford）、丹尼爾．克雷格（Daniel Craig）、美國游泳運動員「飛魚」麥克．菲爾普斯（Michael Phelps），以及美國職業高爾夫球球員魏聖美（Michelle Wie）。劉詩詩加入歐米茄名人大使大家庭。（OMEGA提供）

歐米茄全球總裁兼首席執行長安世文（Raynald Aeschlimann）歡迎劉詩詩成為歐米茄全新名人大使，表示：「劉詩詩不僅精彩演繹了許多影視作品，成為令人矚目的螢屏焦點，她對事業的熱情和對卓越的追求是歐米茄非常珍視的品質。劉詩詩是一名出色的演員，也是一位十分傑出的女性代表。我們非常高興劉詩詩能夠加入歐米茄名人大使大家庭。」

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