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（影音）不用敲碗了！ 女王張惠妹挾新專輯回歸

2017/11/02 16:13

〔記者馮亦寧／台北報導〕對於張惠妹來說，成為舞台女王，原本只是一個「想法」。沒想到第一張專輯發行之後，她很快開了演唱會，現在，更是歌迷不斷敲碗追新專輯，演唱會場場秒殺的演唱會女王。

張惠妹每次開完演唱會心情都非常激動。（《Marie Claire美麗佳人》提供）張惠妹在接受《Marie Claire美麗佳人》採訪時，回想起當初的歷程。她說，原本只是參加《五燈獎》的歌唱比賽，沒想到一路過關斬將，拿下優勝。接著擔任Relax樂團主唱，當時她只是單純地唱著歌。

「我沒有多想，只是覺得原來站在舞台上面是這樣。然後雨生看到我，小燕姐、彭先生、陳復明老師也來pub聽我唱歌。簽進了唱片公司，我什麼都不知道，他們問我：妳喜歡什麼顏色？妳從哪裡來？當了歌手妳想要做什麼？叮！我的反應就是我想開演唱會。」張惠妹說。

張惠妹在演唱會之後必須有一段沉澱期。（《Marie Claire美麗佳人》）沒想到第一張專輯《姊妹》發行1年又28天之後，真的就舉辦了「妹力四射巡迴演唱會」。張惠妹滿懷感恩的說：「我想都沒有想過，才剛出第二張就可以開演唱會，可是它就發生了。」

看見滿山滿谷的歌迷在台下支持她，張惠妹覺得很激動又興奮，現在還是覺得非常奇妙，很像奇幻之旅。這兩年來，烏托邦巡演跟新專輯籌備同時進行。

每一次演唱會張惠妹都會讓自己從零開始。（《Marie Claire美麗佳人》提供）張惠妹說：「我的SOP是唱完演唱會後，第二天就要開始拉回來，怎麼拉？就是去做你可以獨立安靜完成的事情。」雖然如此，張惠妹還是認為必須找一個方法讓自己從零開始，如果不從零開始，它會影響你下一場表演。所以她必須隨時都讓自己覺得好像第一次唱，熱情一直都在。

原定去年發行的新專輯，中間一度砍掉重練。張惠妹說：阿妹跟阿密特誰收得快就先發哪張。最後終於從幾百首demo當中選定，預計年底就會發行跟大家見面。

相關影片：（影片取自美麗佳人 Marie Claire Taiwan YouTube，如遭移除敬請見諒）

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