今才知金柱赫死訊 鄭俊英拍《叢林》異鄉心碎
2017/11/02 16:35
金柱赫因車禍逝世。（翻攝自joynews24）〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金柱赫周一在首爾發生車禍，享年45歲，在今早10點出殯，圈內好友李準基、文瑾瑩等人都含淚出席告別式，小17歲女友李裕英更是爆淚守在摯愛身旁。今卻爆出因綜藝節目《兩天一夜3》維持如兄弟般情誼的鄭俊英，拍攝SBS的野外實境節目《叢林的法則》時，對死訊毫不知情。
鄭俊英曾與金柱赫共同出演《兩天一夜3》，年紀較長的金柱赫對鄭俊英相當照顧。（資料照，記者王文麟攝）SBS發布聲明表示，鄭俊英出外景到南太平洋的庫克群島深山，因訊號收訊不佳，加上當地電話局發生火災，公司無法將金柱赫不幸離世消息傳達給他，直到今早才連繫成功，告知金柱赫死訊，節目組考慮到不良天候狀況，縮短一天拍攝行程，目前也正安撫鄭俊英，將安排提前回國。不過當地沒有直飛南韓的飛機，鄭俊英恐怕無法短時間返韓弔喪。網友也紛紛表示，「鄭俊英現在知道也趕不上喪禮了啊」、「居然見不到最後一面...光想就會流淚」。今是金柱赫告別式（翻攝自news01）
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