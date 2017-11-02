（影音）咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫 蔡瑞月國際舞蹈節開幕

〔記者凌美雪／台北報導〕2017蔡瑞月國際舞蹈節上午開幕，開場由阿美族撒烏瓦知部落族人帶領，重現1994年因北市府決議拆除舞蹈社而發起的保衛「繞場」儀式，也象徵為2017文化運動繞行。

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，蕭靜文舞蹈團《那個時代》舞蹈表演。（記者胡舜翔攝）包括美國、澳洲駐台代表及美、澳、台、日等國藝術家和數十個公民團體代表與會，舞蹈節自今天起一連4天，將由蕭靜文舞蹈團演出為紀念鄭南榕精神所作的《那個時代》，以及來自美國、日本、澳洲等國際頂尖編舞大師授權的代表作。

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，撒烏瓦茲部落帶領與會嘉賓跳祝禱大會舞。（記者胡舜翔攝）一年一度的蔡瑞月國際舞蹈節，是為紀念「台灣現代舞之母」蔡瑞月一生奉獻給台灣舞蹈，藉由她所創立的蔡瑞月舞蹈研究社為基地，延續她的抵抗精神，期許成為持續連結國際舞蹈交流及國內NGO團體的平台。

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，高一生之子高英傑（右）獻唱，圖左為228受難家屬。（記者胡舜翔攝）今年適逢二二八70周年、解嚴30周年，也是台灣史學者張炎憲逝世3週年，因此，將張炎憲主張的《咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫》作為舞蹈節主軸。

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，蔡瑞月兒子雷大鵬。（記者胡舜翔攝）蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷表示，走過70年，面對228事件巨大的歷史傷痕，「我們書寫的方式除了文字、音樂、繪畫，身體語言也是一種形式，正如我們以舞蹈節的形態，透過舞者展現鄭南榕勇敢、追求人權的精神。」

《那個時代》創作者也是人權舞蹈大師埃立歐看著鄭南榕自焚的紀錄片曾數度落淚，深受感動，該作品「想帶給人民一些訊息，即他是一個有能量有能力的人，可以創造更大的力量，他是那種不用出現在這裡，就可以提醒人民要記得一些事情的人。」

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，董事長蕭渥廷致詞。（記者胡舜翔攝）蕭渥廷說，「我們是誰？」這很重要。她強調，「政府欠我們一個身分」，因此，台灣人要自己寫歷史

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，戴寶村教授。（記者胡舜翔攝）台灣史學者戴寶村也於開幕式宣讀他親自撰寫的《咱台灣人的歷史，要由咱台灣人來寫》宣言，他認為，過去的歷史常是菁英及掌權者的歷史，當今應是各地、人人皆有史，他並引用澳洲國家檔案館的名言「Your Story Our History（你的故事 咱的歷史）」鼓勵台灣人要致力尋找歷史、培養堅實的認同進而改變歷史。

下午在玫瑰古蹟舉辦的台灣史論壇，聚焦社會關注的人權及公共議題，由戴寶村擔任召集人，以張炎憲對於228事件與白色恐怖等歷史事件的觀察為主軸，「如果你認識台灣奮鬥的歷史，才會以台灣人為榮，豎立台灣人的典範。你會引以為傲，體會出台灣精神的內涵是一部抗爭史，才不會大中國思想。」論壇邀集何義麟、周婉窈、詹素娟、賀安娟等學者主講、論述，回顧先人前仆後繼、衝撞犧牲的精神，盼重新打造具有歷史感的公民社會。

第12屆蔡瑞月國際舞蹈節開幕，澳洲現代舞先驅伊麗莎白．陶曼。（記者胡舜翔攝）本屆獲悠遊卡公司贊助，除特別推出大師經典鉅作《那個時代》，也將自明天（11月3日）起，在玫瑰古蹟演出5場跨國經典舞作，內容包括《那個時代》、日本現代舞之父石井漠經典作品《機械是活著的》及《MASK》、澳洲現代舞先驅伊麗莎白‧陶曼的《Spiral Passage》、日本當代舞蹈大師折田克子的《杜之譜》等國際頂尖大師精采作品，以及蔡瑞月的《風箏》和新生代編舞家作品。

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