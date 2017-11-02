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首頁 > 婉君推

（影音）佩甄心疼柯以柔心上劃一刀 小禎暗插男方「很孬」

2017/11/02 14:55

小禎（左）、佩甄（右）心疼柯以柔在忍。（記者洪素津攝）〔記者洪素津／台北報導〕柯以柔和廚師老公郭宗坤看似童幻的一段愛情恐嘎然而止，柯以柔婚後一連生下3位子女，勤奮賺錢養家，但老公郭宗坤卻傳出經濟狀況不佳，還和自家女員工過從甚密，同公司的小禎和佩甄則是想呼呼柯以柔，小禎坦言事件後有傳訊給柯以柔，認為柯以柔情緒穩定回訊，同時小禎也引述陳美鳳的話，「錯了就是就錯了，不要在找任何藉口，因為真的看起來很孬」，一旁的佩甄也吃起酸梅說「真的很酸，就是『不甘』（心疼）」，2人護好姊妹柯以柔，暗插郭宗坤一刀。

小禎（左）、佩甄（右）心疼柯以柔在忍。（記者洪素津攝）小禎和佩甄今錄製東森《二分之一強》，被問到好姊妹柯以柔一案，2人異口同聲直言心疼柯以柔一人扛起照顧小孩的經濟壓力，讚嘆「為母則強」，表示柯以柔現況就像節目布景一樣在「忍」，小禎直言：「男生沒有任何藉口，自己家庭在怎麼樣，都要先處理好啊！」被問到男生方面藉口是否有點瞎，小禎打哈哈說「就是很不甘」。

小禎、佩甄與柯以柔是同公司兼好姊妹，認為柯以柔婚後就是認真當一個賢內助，她更經營網路事業相當忙碌，坦言近期很少見面，也沒聽她說過家中問題，問及有無婚變前兆？小禎則是笑說：「有感冒前兆服用斯斯，這種事哪裡會有前兆啦！」有無給柯以柔建議？小禎表示這是涉及雙方處理智慧，「我就是安慰她照顧好自己」，佩甄則說：「忍字就是心上劃一刀，就是心疼，但相信柯以柔會做出最明確的決定。」

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