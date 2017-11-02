光良惡搞新專輯 「下麵」給粉絲吃
2017/11/02 14:48
光良新專輯用泡麵造型呈現。（星娛音樂提供）〔記者王心妤／台北報導〕光良11日將推出新專輯《九種使用孤獨的正確方式》，這次大玩創意，整個專輯用「泡麵」方式呈現，想讓粉絲細細咀嚼孤獨的感受。為了新專輯，光良還親自到工廠進行確認，希望能用泡麵傳遞孤獨感覺。
光良新專輯用泡麵造型呈現。（星娛音樂提供）光良透露因為每個人一定都吃過泡麵，泡麵記錄了我們很多生活片段，也記錄了我們很多生活感悟，這些都是專屬於個人的獨家記憶。他說：「學生時代，我也經常吃泡麵，有時為了增加營養，還會加個蛋。吃那麼多泡麵可不是因為我喜歡，而是因為『省錢』」說完光良還自己大笑。
光良新專輯用泡麵造型呈現。（星娛音樂提供）新專輯包裝以泡麵為主題，深度還原泡麵包裝的每個細節。深藍色的外包裝正面印有泡麵元素的圖案，背後則是將泡麵的使用步驟換成使用孤獨的幾種方式，呼應專輯享受孤獨的主題，甚至印有碗面形狀的條形碼。包裝內依次是調料包外形的說明書、麵餅形狀的專輯CD、寫真本、歌詞本。CD正面印有麵餅圖案，顏色、線條與實物相差無幾，相當有趣。
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