（影音）四葉草遭死亡威脅 血書告白「軀體讓妳用」

四葉草推出出道4年首張專輯《我來自四葉草》。（記者陳奕全攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬女神四葉草今天舉辦發片記者會，人氣頗旺的她，遭到死忠粉絲騷擾，竟在住處收到了血書，四葉草受訪說：「有聞到血的味道，因為有時候我一個人在宿舍，會比較害怕。」更擔心隱私曝光，現在出入都會請工作人員陪同。

四葉草遭粉絲騷擾，在住處收到了血書。（記者陳奕全攝）出道4年的四葉草，已是第二次收到這位歌迷的求愛血書，第一次約在半年前，血書內容並不是很順暢，但血淋淋的3個大字「我愛你」，看了還是讓人怵目驚心。

四葉草覺得收到血書很不吉利，目前家人還不知情，她過去曾在住家附近遭粉絲尾隨，甚至收到死亡威脅的訊息，她的經紀人表示：「已經蒐集四葉草住家門口的監視影片，如果再收到第三封（血書），會把相關影片證據交由警方處理。」

四葉草收到血書告白。（量能文創提供）寫書內容曝光：

草草寶貝

四年前糾纏我現在

什麼事我不管

我接受仍然

我的驅體三十幾年留守只盼讓妳使用

在我還沒被殺之前

希望你愛我永久

我的未來是你

信念是你

娶回家是必須

我愛你（紅色血淋淋大字）

Mr.8--

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