（影音）悚！四葉草遭脅殺全家 驚收狂粉求愛血書飄腥味

〔記者翁子涵／台北報導〕大馬女神四葉草出道4年，首發新專輯《我來自四葉草》，有著可愛外型和甜美聲音的她，卻也曾招來粉絲做出瘋狂行徑，最近她在台北住家收到歌迷的求愛血書，剛開始打開以為沒什麼，孰料濃濃血腥味撲鼻而來，讓她嚇得全身發毛，直呼「不吉利！」

四葉草出道4年，推出首張專輯《我來自四葉草》。（記者陳奕全攝）四葉草今出席媒體餐敘，坦言半年前就曾收過類似信，孰料搬家後，狂粉又再找上門，寄來血淋淋的「我愛你」3大字，整封信飄出腥濃血味，內文還充斥幻想字句，扯要四葉草別再騷擾他；四葉草依字跡判定這兩封信應出自同一人，強調住家地址被掌握後考慮再搬家，心有餘悸喊話：「粉絲可以疼我，但不要用這種方式。」

四葉草出道4年，推出首張專輯《我來自四葉草》。（記者陳奕全攝）此外，四葉草曝粉絲專頁也常收到恐嚇訊息，威脅要殺她全家或殺了黃明志，讓她不堪其擾卻又無可奈何。至於會否想找男伴保護？四葉草笑說：「這樣會更激怒粉絲吧。」透露目前沒心思談愛。血書事件，經紀人則表示：「已經搜集四葉草住家門口的監視影片，如果再收到第三封（血書），將會把相關影片證據交由警察處理。」 四葉草公開血書內容，畫面怵目驚心。（量能文創提供） 四葉草出道4年，推出首張專輯《我來自四葉草》。（記者陳奕全攝）

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