對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」

柯以柔（左）與郭宗坤（右）婚姻爆發危機，經過2天沉澱後，柯以柔決定不離婚了。（資料照）〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰，還氣到帶著老母登門與郭宗坤、小三對質，當時郭仍在詭辯。

據悉，郭因忙於工作，在小孩成長過程中時常缺席，柯的房子離娘家算近，柯爸、柯媽都會幫忙照顧小孩，柯以柔原本連日在家崩潰痛哭，一度還哭到語無倫次，只好暫時停工，但她昨天情緒已稍微穩定一些，也是因為爸媽的陪伴；目前最新進度來到柯以柔、郭宗坤為了小孩，暫時不打算離婚。

對此，柯以柔經紀人回應，她目前暫時沒有想到離婚的事，夫妻倆至今沒聯絡，主要是要讓彼此情緒都先冷靜下來，再來想之後的事；這兩天柯以柔依然自己帶小孩，但柯爸、柯媽都會去陪她。不過岳父母對郭宗坤非常不諒解，經紀人轉述：「一個好好的女兒交給他，結婚後變成這樣，老人家真的很傷心」。

此外，有媒體報導柯以柔市價大約1500萬元，柯以柔自己買，老公沒出一毛錢，經紀人證實，目前柯以柔仍要揹房貸。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。