報你知》打疫苗還長水痘 症狀通常較輕微

蕭彤雯生了一對兒女，生活重心都在小孩身上，也很留意兒女健康。（翻攝自蕭彤雯臉書）





〔記者林南谷／台北報導〕壹電視前主播蕭彤雯一對兒女，都打過水痘疫苗，卻在近日相繼長水痘，在台灣，打過水痘疫苗還會長水痘的人，大約佔2%，也就是100個人裡面會有2個。

台大醫院張鑾英醫師2010年執行疾管局研究計畫，發現施打疫苗後仍得水痘的機率，在台灣約為2.1%，嚴重到要住院的機率約0.016%。蕭彤雯貼心替大家蒐集了注射水痘疫苗，再長的水痘會有以下幾個特徵：

1、症狀通常較為輕微，光用肉眼觀察有時候很難作鑑別診斷。

2、一般不太會發燒，有發燒的話也是微燒而已。（未接種過疫苗的有時候會有燒到39度多的高燒）

3、病灶多半少於50處。（並非絕對）

4、皮膚的疹子主要以斑丘疹 （maculopapular rash） 而非以水泡 （vesicular） 為主。

5、疾病的過程比一般的水痘還要短。

6、25-30% 只接種過一劑水痘疫苗的人有可能會出現類似未接種者的症狀。

蕭彤雯說，長水痘需停課7天，她女兒週日發疹，所以算到下週日，「明後2天都不用上課，她可樂了，不過這樣的結果也是最好的，因為兒女都長了，也不用隔離了。」

特別的事，蕭彤雯遠在荷蘭的朋友告訴她：「荷蘭是不打水痘疫苗的，他們說水痘就是一種會長水痘的感冒，得了水痘只是要告知學校，然後就自己在家休息。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。