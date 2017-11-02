爆乳人妻舔甜筒練國標 這樣獻出第一次

〔記者洪素津／台北報導〕性感人妻黃瑄婚後休息了一陣子，日前到民視《舞力全開》挑戰自我跳起舞來，黃瑄笑說：「大家都覺得我運動神經很好，一直覺得我很會跳，可是我真的完全不會，考慮了4年，終於鼓起勇氣挑戰國標舞！」說起練舞的艱辛，黃瑄直言4天10幾個小時的練習，腳上滿滿的ok繃，到錄影前一天還緊張到失眠，讓她直呼挑戰真的很大。

黃瑄挑戰性感國標。（民視提供）黃瑄這一路上感謝支持她的老公，還給她加油打氣，黃瑄還搞笑說舞衣很性感，但都沒跟老公報備，但也說舞衣真是「專業又安全」，看似性感都不會曝光，也希望自己這位「菜鳥」都可以這樣挑戰國標舞，希望可以鼓勵更多人一起來跳舞。

黃瑄性感舞衣不敢跟老公說。（民視提供）主持人GINO也讚許黃瑄的表現，認為肢體必須有足夠的協調性，並且擁有很好的律動感才有機會獨霸舞台，展現完美舞姿。不過，舞伴老師點出了黃瑄的弱點，像是WAVE動作沒辦法順暢地完成，為了解決黃瑄這項困難點，舞伴老師讓她想像眼前有一支甜筒，並用全身上下去舔它，但僵硬的肢體，讓黃瑄在練習時像是對著甜筒鞠躬，有趣的畫面讓現場來賓捧腹大笑。

黃瑄性感舞衣大膽跳國標。（民視提供）

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