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首頁 > 婉君推

Nike飄台味 大支熊仔嘻哈加持

2017/11/02 12:15

「走到飛」囊括了來自台灣各區域與跨世代的Hip Hop音樂人，除慶祝FORCE 35周年，也有傳承與延續的意義，由左至右B.C.W、熊仔、Julia Wu、TroutFresh、Barry、ØZI。（Nike提供）〔記者林欣若／台北報導〕Nike在1982年推出Air Force 1，從此樹立經典鞋款地位，35年來，Air Force 1除了運動，也與音樂、時尚、藝術、街頭以及城市產生深刻聯結，並在籃球、街頭與流行文化的形塑中扮演要角，對於Hip Hop領域更有深厚影響。

熊仔在此次創作中，直接挑戰「換檔」到16分音符，飛出極限速度。（Nike提供）今年慶祝Air Force 1誕生的35週年，Nike邀請包括大支、熊仔、TroutFresh、ØZI、Julia Wu、B.C.W與Barry等7位來自不同世代、風格迥異的臺灣Hip Hop音樂創作者，共同為Air Force 1創作主題曲「走到飛」，7位Hip Hop 音樂創作者更將與MC HotDog熱狗於11/24 在台北舉辦Force Studio Concert，透過精彩多元的Hip Hop音樂表演，向Force為世人所帶來的啟發致敬。

Air Force 1至今依然是熊仔最喜歡的Nike經典鞋款。（Nike提供）「走到飛」傳達拼命向上的精神，透過這首歌，7位本地的Hip Hop音樂人寫出自己對音樂夢想的執著，無論在任何領域，都要緊握夢想，儘管一開始是從「走」開始，一旦啟動了，就沒有要停下腳步的意思；努力扎根、為夢想全力以赴向上直搗雲端。簡單的三個字，同時也是Air Force 1在形象、實著及地位上最有力的詮釋。

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