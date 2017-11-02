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首頁 > 婉君推

「有巨石就沒我！」泰瑞斯嗆聲拒演《玩命關頭9》

2017/11/02 12:00

巨石強森成了《玩命關頭9》延期，被泰瑞斯砲轟對象。（翻攝IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢賣座系列《玩命關頭》上月初宣佈《玩命關頭9》將延到2020年4月上映，隨後傳出發行該片的環球影業希望在原檔期推出一部由巨石強森與傑森史塔森合作的外傳電影，意外引發《玩命》系列演員泰瑞斯在IG發飆。沒想到事件持續延燒，泰瑞斯今更直接嗆聲，「《玩命9》有巨石強森就沒有我！」

泰瑞斯（左）在IG毫不留情開炮，罵巨石強森（右）是小丑。（翻攝IG）泰瑞斯在《玩命》系列飾演甘草人物「羅曼」，他先前在IG怒指巨石強森拆散了《玩命關頭》的「家庭」，他今天再度於IG貼出與馮迪索和巨石強森照片，並發文重申這個系列是屬於演員們建立起的家族、嗆聲巨石強森不過就是個「小丑」，暗酸他用藥物健身，還寫道「看看照片，是誰摟著我的肩膀，誰站在一旁」。

泰瑞斯在臉書及IG影片中哭哭淚訴。（翻攝臉書）他也在IG及臉書PO出長達6分多鐘的淚崩影片，除了指出自己的憤怒、巨石強森「毀了整個家庭」，更提到自己和10歲女兒莎伊拉已經2個月沒有見面了，淚訴身邊身家破億的朋友見死不救，沒人願意伸出援手，害他至今被控虐童的訴訟遲遲未定，事業聲譽都受到影響。

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