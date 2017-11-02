銀絲卷算道菜酒水額外付費 郭彥均婚宴被嫌摳
2017/11/02 11:49
郭彥均2013年與愛情長跑10年的圈外女友陳瑋珊結婚。（資料照，記者趙世勳攝）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均日前獲邀至《麻辣天后傳》當嘉賓，大聊「婚禮黑特爆料大會！明星的婚禮到底多荒唐！！」沒想到卻被遭潘若迪、詹惟中爆料，指郭在2013年舉行婚宴時，銀絲卷、炒麵竟也算一道菜，連酒水還要賓客額外付費，慘被虧摳門。
郭彥均被控訴婚宴菜色差、酒水需額外付費。（翻攝自YouTube）詹惟中在節目上控訴，參加郭彥均婚宴時，自認包紅包已算受傷一次了，沒想到酒水竟要額外付費，加上同桌的朋友愛喝酒，最後多付了3千多元，算二度傷害，郭彥均無奈解釋，每桌有配1瓶酒及2瓶飲料，有特別向不喝酒的球友桌交代，可以將沒喝的酒讓給別桌。
潘若迪指郭彥均婚宴的菜色，是進演藝圈以來，吃過最差的一次。（翻攝自YouTube）潘若迪繼續補刀，狠指郭彥均婚宴的菜色，是進演藝圈以來，吃過最差的一次，「第二道就上銀絲卷，之後就是XO醬炒公仔麵，因為他怕大家餓，最後還有肉粽，1個人2顆！」且當時還沒吃飽，事後得知一桌1200元，被眾人嫌太小氣，李明川則緩頰：「他請的那一家，算是有名的婚宴會館，其實東西是好吃的。」郭彥均聽到後，直呼感動，還送上擁抱以示感謝。
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