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柯以柔婚變崩潰真相曝光 離婚關鍵是他們

2017/11/02 11:06

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰，週刊指出，雖然郭宗坤一心求和，但每2年就被爆一次偷吃，已讓她身心俱疲，「考慮乾脆離婚」，唯一考量的關鍵是，是否真的要讓3個小孩在單親家庭長大。

柯以柔（右）、郭宗坤婚姻陷危機。（翻攝自臉書）其實郭宗坤過去多次被爆料偷吃，但這次讓柯以柔抓狂甚至崩潰的關鍵點在於，郭宗坤原本就常缺席小孩的成長過程，這次竟還趁著工作之便，順便搞起小三，當柯以柔帶著老母衝進餐廳與小三對質時，一旁的郭宗坤仍在詭辯。

據柯以柔友人表示，小三加入郭宗坤的工作團隊時間大約2年，由於大家左一句、右一句碎嘴，柯以柔早就起了疑心，加上小三常出入柯家拿東西、郭對柯越來越沒耐心等徵兆，尤其在分居期間，郭還多次要求離婚，讓柯十分心寒，這次在取得證據的狀況下，才會徹底爆發。

對此，柯以柔經紀人回應，她的心情有稍微平復了一點，但暫時還是讓她維持停工的狀態，是否離婚要等她冷靜下來，至於郭宗坤，至今仍未與她聯絡，當然也沒有道歉。

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