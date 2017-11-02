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「婚姻有問題」被斷章取義 張克帆：男人偷吃就是王八蛋

2017/11/02 10:01

柯以柔（右）、郭宗坤被爆婚姻岌岌可危。（資料照，公視提供）

〔記者林南谷／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁廚師郭宗坤，昨驚爆郭宗坤和女員工Moe關係匪淺，不但出國同住一間房間，還2週過夜3次畫面，柯以柔崩潰痛哭，藝人張克帆則被媒體指他認為「女強男弱導致，柯以柔也有責任」，對此，張克帆透過直播否認此一說法，強調被斷章取義。

有媒體昨報導，張克帆表示婚姻的事2人都有責任，「以柔比較強勢，小郭是小男人，到一定程度就會反彈」，有一段失敗婚姻「最美麗歐巴桑」陳美鳳卻不以為然，認為女人如果太強，男人就會說很有壓力。

張克帆昨晚深夜透過直播，認為自己的說法被媒體斷章取義。（翻攝自張克帆臉書）

對此，張克帆昨晚深夜特別在直播中，強調媒體說他表示男人偷吃就是因為婚姻有問題，根本是「斷章取義」，他表示，不管婚姻是不是老婆很兇，但男人偷吃就是不應該，就是王八蛋，「但目前沒有辦法確定郭宗坤偷吃，至少他現在還在極力挽回、解釋。」

張克帆的說法是，婚姻的任一方，都不應該劈腿、偷吃，「大家應該留給柯以柔和郭宗坤一點私人空間，讓2人可以坐下來談談」，他也藉直播向郭宗坤喊話：「若你有甚麼，應該出來面對，把話一次說清楚。」張克帆也認為，如果有不對，就該好好認錯、道歉。

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