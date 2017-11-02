第2個新娘！章子怡「撞色」宋慧喬 挨批高調無知
2017/11/02 10:27
章子怡（中）率先公開與宋慧喬（右）、宋仲基（左）在婚禮的合照。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星章子怡10月31日獲邀參加雙宋婚宴，她帶著祝福的心前往，但行為舉止及服飾，讓南韓網友傻眼。
章子怡（右）在禮禮前，就搶頭香公開與新郎宋仲基（左）的合照，被批太高調。（翻攝自微博）章子怡以一襲黑白幾何圖形過膝洋裝搭配白色大衣，亮麗出席雙宋婚宴，她搶頭香在微博公開與新郎宋仲基的合照，儀式結束後，直接公開與雙宋的正面合照，被網友狠批太高調。
章子怡穿白大衣參加婚禮，與新娘宋慧喬撞色，被指不注重禮儀。（翻攝自微博）最讓網友火大的是，章子怡竟穿白色大衣出席婚禮，由於南韓人相當注重婚禮服飾，會盡量避免與新娘穿白色，加上在國際禮儀中，白色象徵純潔，屬於新娘的顏色，當日賓客，也都以黑或深色服裝為主，章子怡卻一派獨行穿了白色大衣，被指有失禮儀，賓客與新人拍大合照時，她也緊貼在宋仲基身旁，遠看相當顯眼，猶如有2個新娘，此舉被韓網友狠批「章子怡真的很沒有禮貌」、「看起來不像故意的，反倒像是無知」，韓媒則以「可能是文化差異，在中國並沒有這樣的禁忌」緩頰。
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