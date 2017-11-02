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首頁 > 婉君推

驚爆向未成年少女伸狼爪 奧斯卡影帝公開道歉

2017/11/02 07:14

奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼也被爆性騷擾。（翻攝IMDB）〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢性醜聞又一波，現年80歲的奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼，昨也被女作家安娜葛拉漢杭特指控32年前拍攝《推銷員之死》時，對她進行性騷擾。達斯汀霍夫曼對於指控做出回應，強調自己尊重女性，更說「這不代表現在的我」。

安娜投書《好萊塢報導者》回憶當時情況，當年17歲的她只是個實習生，被達斯汀霍夫曼猥褻，以及言語上的性挑逗，「他公開對我調情，還抓我的屁股，跟我談論有關於性的關係」。

女作家安娜葛拉漢杭特指控，17歲時遭達斯汀霍夫曼性騷。（翻攝georgetownacs.com）她說在片場開工第一天就被達斯汀霍夫曼要求幫他腳底按摩，還大講黃色笑話，在實習的5周內，一共被襲臀4次，她還因此到洗手間大哭。安娜也提到事發時都有還擊，並斥責達斯汀霍夫曼是骯髒的大叔。後來不願隱忍，向主管投訴，沒想到達斯汀竟當著所有工作人員面前回應：「妳覺得我是性別歧視的豬，是嗎？」他隨後向安娜道歉，承諾不會再有類似事情發生，但安娜表示，事發多年仍在心靈留下創傷。

達斯汀霍夫曼昨也回應安娜指控，並公開道歉，直說：「我非常尊重女性，對於我可能做過任何讓她感到不適的行為，我很難過，我很抱歉，這不代表現在的我。」

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