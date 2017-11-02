限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

就是要你排隊！全台蘋果通路iPhone X明首賣優惠總整理

2017/11/02 07:04

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X明日周五正式開賣，五大電信和各大蘋果經銷商幾乎都有首賣優惠，但不少是限量名額，必須趁早排隊才行！以下總整理各家業者優惠！

蘋果iPhone X明日開賣，五大電信和各大蘋果經銷商幾乎都有首賣優惠，但不少是限量名額。（彭博社）　（一）中華電信：台北信義威秀門市有120支現貨，現場另再舉辦iPhone X抽獎。此外，慶祝iPhone十年，民眾於明年2月28日前申購iPhone系列指定方案，並於官網完成登記，有機會抽中價值30萬元的豪華大獎，從美國來回機票、住宿、餐飲到10天旅遊行程都由中華電信包辦，一人中獎二人同行，限量10組。

　（二）台灣大哥大：台北信義威秀門市前十名申辦iPhone X民眾，抽出一位幸運者可獲得最新款Apple watch series3。開賣首日於全台直營門市申辦iPhone X者，皆有機會抽中1萬元myfone購物金，共10名。

　遠傳電信加碼0元購機方案，但全台限制百名。圖為iPhone 8開賣。（遠傳電信）（三）遠傳電信：釋出台北信義威秀門市前50名以及台中逢甲福興門市和高雄林森門市各前25名，共100位民眾申辦指定方案，可額外現折5900元，最低能0元買iPhone X。

　（四）亞太電信：宣布推出限定促案，凡新申辦、攜碼或續約用戶，申辦月繳1299元方案，綁約30期，原要2萬8900元的iPhone X 256GB，限量50名能以1萬9999元帶回家，太空灰和銀色各限25名，詳細搶購資訊將於今日下午3點公布。

　（五）台灣之星：預購iPhone X購機價現折1千元優惠，今日是最後一天。台灣之星保證預購能7天取貨。

　亞太電信iPhone X 256GB，1萬9999元就能入手，限量50名。（亞太電信提供）（六）：STUDIO A：不只iPhone X有優惠，11月底前購買任一款iPhone、iPad、Apple Watch或Mac電腦主機，不用抽，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票，共計1千組，送完為止。

　（七）德誼數位：台北微風信義門市舉辦iPhone X活動，抽20名送4600元DE Care人損保固服務。此外，11月底前於全台門市購機且攜碼申辦遠傳電信月租999元30個月方案，贈送iPad 32GB WiFi。

　（八）燦坤：iPhone X首批到貨量少，燦坤搶客喊出開賣首日旗下全全台83家Apple Shop皆有現貨，其中台北內湖旗艦店更備有上百支現貨要讓果粉搶購。

STUDIO A刺激買氣，將送出千組南韓首爾雙人來回機票。（記者吳佩樺攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
「柯以柔較強勢」 張克帆爆郭宗坤吞忍的那一面 「柯以柔較強勢」 張克帆爆郭宗坤吞忍的那一面
2017/11/01 22:17
換達斯汀霍夫曼捲性騷！ 狼爪伸向未成年少女 換達斯汀霍夫曼捲性騷！ 狼爪伸向未成年少女
2017/11/01 23:26
黃仲崑放行黃遠做人 當阿公也OK 黃仲崑放行黃遠做人 當阿公也OK
2017/11/01 22:22
新海誠獨鍾台灣 《你的名字》珍貴手稿華山展出 新海誠獨鍾台灣 《你的名字》珍貴手稿華山展出
2017/11/01 22:36
直擊信義區電信首賣已有果粉排隊 最狂排近4天搶iPhone X 直擊信義區電信首賣已有果粉排隊 最狂排近4天搶iPhone X
2017/11/01 22:47
搶客iPhone X最大手筆！STUDIO A送千張首爾來回機票 搶客iPhone X最大手筆！STUDIO A送千張首爾來回機票
2017/11/01 22:10
明道獲頒傑出藝人 感恩母親「希望她來看我領獎」 明道獲頒傑出藝人 感恩母親「希望她來看我領獎」
2017/11/01 23:29
不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」 不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」
2017/11/02 06:27
排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴 排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴
2017/11/02 06:30
HOLA雙11年推銅板價 年銷破萬組商品輕鬆購 HOLA雙11年推銅板價 年銷破萬組商品輕鬆購
2017/11/02 06:20
「殺手還在火車上？」S.T. Dupont藏寶東方快車謀殺案 「殺手還在火車上？」S.T. Dupont藏寶東方快車謀殺案
2017/11/01 22:49
德意志鐵血跨界鋼砲─Mercedes-AMG GLA45 4MATIC試駕 德意志鐵血跨界鋼砲─Mercedes-AMG GLA45 4MATIC試駕
2017/11/02 06:10
安那遭老爸禁愛 放話偷偷來 安那遭老爸禁愛 放話偷偷來
2017/11/01 21:48
2017新北市歡樂耶誕城 11/24華麗登場 2017新北市歡樂耶誕城 11/24華麗登場
2017/11/01 21:27
蘇貞昌為江蕙搭訕導演 跨刀電影重現「衝衝衝！」 蘇貞昌為江蕙搭訕導演 跨刀電影重現「衝衝衝！」
2017/11/01 21:22
芬德吉他火了！ 這款打火機變Rocker！ 芬德吉他火了！ 這款打火機變Rocker！
2017/11/01 22:47
（影音）106年度美術家傳記叢書發表 影音紀錄片將於華視播出 （影音）106年度美術家傳記叢書發表 影音紀錄片將於華視播出
2017/11/01 21:44
替丁噹甜開徵友條件 黃少谷自己卻GG了 替丁噹甜開徵友條件 黃少谷自己卻GG了
2017/11/01 21:53
多明尼加首都多京 擁有超多「美洲第一」稱號的原因 多明尼加首都多京 擁有超多「美洲第一」稱號的原因
2017/11/02 06:00
盧廣仲150天沒休假 號召歌迷台中吃雞腳凍 盧廣仲150天沒休假 號召歌迷台中吃雞腳凍
2017/11/01 21:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.