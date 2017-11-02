就是要你排隊！全台蘋果通路iPhone X明首賣優惠總整理

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X明日周五正式開賣，五大電信和各大蘋果經銷商幾乎都有首賣優惠，但不少是限量名額，必須趁早排隊才行！以下總整理各家業者優惠！

蘋果iPhone X明日開賣，五大電信和各大蘋果經銷商幾乎都有首賣優惠，但不少是限量名額。（彭博社） （一）中華電信：台北信義威秀門市有120支現貨，現場另再舉辦iPhone X抽獎。此外，慶祝iPhone十年，民眾於明年2月28日前申購iPhone系列指定方案，並於官網完成登記，有機會抽中價值30萬元的豪華大獎，從美國來回機票、住宿、餐飲到10天旅遊行程都由中華電信包辦，一人中獎二人同行，限量10組。

（二）台灣大哥大：台北信義威秀門市前十名申辦iPhone X民眾，抽出一位幸運者可獲得最新款Apple watch series3。開賣首日於全台直營門市申辦iPhone X者，皆有機會抽中1萬元myfone購物金，共10名。

遠傳電信加碼0元購機方案，但全台限制百名。圖為iPhone 8開賣。（遠傳電信）（三）遠傳電信：釋出台北信義威秀門市前50名以及台中逢甲福興門市和高雄林森門市各前25名，共100位民眾申辦指定方案，可額外現折5900元，最低能0元買iPhone X。

（四）亞太電信：宣布推出限定促案，凡新申辦、攜碼或續約用戶，申辦月繳1299元方案，綁約30期，原要2萬8900元的iPhone X 256GB，限量50名能以1萬9999元帶回家，太空灰和銀色各限25名，詳細搶購資訊將於今日下午3點公布。

（五）台灣之星：預購iPhone X購機價現折1千元優惠，今日是最後一天。台灣之星保證預購能7天取貨。

亞太電信iPhone X 256GB，1萬9999元就能入手，限量50名。（亞太電信提供）（六）：STUDIO A：不只iPhone X有優惠，11月底前購買任一款iPhone、iPad、Apple Watch或Mac電腦主機，不用抽，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票，共計1千組，送完為止。

（七）德誼數位：台北微風信義門市舉辦iPhone X活動，抽20名送4600元DE Care人損保固服務。此外，11月底前於全台門市購機且攜碼申辦遠傳電信月租999元30個月方案，贈送iPad 32GB WiFi。

（八）燦坤：iPhone X首批到貨量少，燦坤搶客喊出開賣首日旗下全全台83家Apple Shop皆有現貨，其中台北內湖旗艦店更備有上百支現貨要讓果粉搶購。

STUDIO A刺激買氣，將送出千組南韓首爾雙人來回機票。（記者吳佩樺攝）

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