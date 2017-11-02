澳洲女神突破尺度 素顏全裸鹹濕床戰

泰瑞莎帕瑪（右）和麥司希麥特在《顫慄柏林》中的感情，相當扭曲。（采昌提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕澳洲性感女星泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）因主演賣座喪屍愛情片《殭屍哪有這麼帥》成為新一代女神，去年也在奧斯卡大片《鋼鐵英雄》與安德魯加菲爾德聯手飆戲，表現亮眼。她在最新作品《顫慄柏林》中則突破尺度，全裸演出激情又鹹濕的床戲，敬業又投入的演技，獲外媒讚賞。

泰瑞莎帕瑪（左）和麥司希麥特在《顫慄柏林》中，有多場性愛戲。（采昌提供）泰瑞莎帕瑪為了《顫慄柏林》，不論外在內在都作出大轉變，不僅把一頭金髮染成深褐色，更以素顏演出角色的憔悴，讓觀眾看到她有別於以往的形象。此外，她在片中也有絲絲入扣的內心戲詮釋，把角色心境從初識時的甜蜜，到被禁錮時的恐懼，再轉變為被虐待時的絕望，最後竟從憐憫中萌生情意，如此複雜的心理轉折，對泰瑞莎來說也是一大挑戰。

《顫慄柏林》改編自同名暢銷小說，故事講述女主角與街頭邂逅的男子發生一夜情後，發現對方其實意圖把自己囚禁在房子當中，絕望的她做出多番掙扎都徒勞無功，對方的控制慾也開始愈來愈變態，虐待、捆綁、拍攝、變裝樣樣來；該片將於11月3日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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