6女指控！成龍好萊塢成名作導演強迫口交當面尻槍

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢性騷擾風暴吹不停，曾和成龍合作好萊塢賣座系列《尖峰時刻》的導演布萊特雷納，日前才被爆曾在片場性騷擾在電影《X戰警：天啟》中飾演「靈蝶」的女星奧莉維亞曼恩，在她面前手淫，事件昨天持續發酵，共有6名女星指控他。

布萊特雷納（右）和成龍合作《尖峰時刻》，讓成龍在好萊塢站穩腳步。（翻攝自IMDB）37歲的奧莉維亞曼恩接受《洛杉磯時報》訪問時透露，布萊特雷納於2004年當著她的面前打手槍：「在我想到怎麼逃走之前，他已經結束了。」而布萊特雷納過去曾表示自己「跟奧莉維亞曼恩約會過」，看來並非他講得如此輕鬆。

還有43歲、曾參與電影《異種》的加拿大女星娜塔莎·韓絲翠也在受訪問時出，90年代初期曾被布萊特雷納「用武力脅迫」，強迫她口交，當時她僅19歲。曾演出《神鬼交鋒》的美國女星潔米雷紐曼也指控雷納，2005年時繪聲繪影形容自己有多想要她口交，更秀出39張前女友的裸照。

「靈蝶」奧莉維亞曼恩指控布萊特雷納當面對她打手槍。（翻攝自IG）女星凱瑟琳湯也稱自己是受害者，她說2005年到一位明星於洛杉磯的家參與派對，因此認識雷納，當天他還尾隨她進入浴室。最後凱瑟琳將電話號碼給他，才能脫身，沒想到後來被他電話騷擾長達6個月。

加拿大女星娜塔莎·韓絲翠以《異種》系列成名。（翻攝自IMDB）

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