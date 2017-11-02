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尪偷吃柯以柔崩哭 他驚語：外遇後會更愛老婆

2017/11/02 07:27

柯以柔（右）目前情緒崩潰。（翻攝自臉書）〔記者翁子涵／綜合報導〕柯以柔和老公郭宗坤的婚姻面臨考驗，除了原先就因新房配置問題鬧分居，最近郭還被直擊滑進女員工家過夜、出國，童話婚姻瞬間走鐘，柯現則是足不出戶痛哭，不少網友認為這段婚姻應「回不去」鐵定離，不過資深音樂人許常德則有不同見解，他認為：「有的人甚至外遇後反而會更愛老婆。」

許常德在臉書暢聊婚姻之道。（翻攝自臉書）許常德昨開直播與網友暢談柯以柔事件，他拋問：「外遇真的是不愛了嗎？不見得。」認為有些人外遇不一定是因為愛，是欲望太多，外遇對象也會找聊得來、外貌不漂亮的，「因為老婆不能給他某部分」，曝真的有人是外遇後更愛老婆的；他認為婚姻取決於心態和智慧，建議柯「調整到朋友的角度啊，畢竟有三個小孩，雖然無緣但還是爸爸，如何讓孩子的爸爸慢慢變好，就想是自己的社會責任，選擇怪別人會更生氣」。

至於這段婚姻的結局？許常德說：「都有三個小孩真的離婚也離不到哪裡去。」認為郭跟柯還是有感情的，力勸郭不要再講莫名其妙的理由，該閉關反省；而柯則是該想想若把老公打跑，「不就更慘要自己養小孩？」一番言論也引起網友兩極評價，認為外遇就是不對。

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