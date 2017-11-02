太妃核果那堤的季節來了 星巴克明開賣

今年耶誕，星巴克扣緊「GIVE GOOD傳遞美好」主題，推出手繪畫布傳達傳遞美好概念的耶誕節慶杯，希望以如畫布的杯子，激發傳遞美好的想像力。（統一星巴克提供）〔記者凃盈如／台北報導〕星巴克預告耶誕來臨，推出上百件耶誕新品，數量較去年多出1成，並於明日同步全球星巴克，推出如手繪畫布的「節慶耶誕杯」，傳遞分享的概念與節慶氣息，此外，自2002年開賣以來，銷售總量破千萬杯的「太妃核果風味那堤」，本季再度強勢回歸，另外同時推出「香草牛軋糖風味那堤」揭開耶誕序幕。明日起至11月9日，凡綠星、金星級會員點購大杯太妃核果風味那堤或大杯香草牛軋糖風味那堤，可免費升級為特大杯。

統一星巴克於11月3日至11月30日全球獨家於華山文創園區中1C館推出「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展，讓消費者親身感受節慶氛圍與空間佈置。（統一星巴克提供） 「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展，紅色沙發洋溢著溫馨的耶誕氣息。（統一星巴克提供） 11月3日至11月30日「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展期中，每周六日規劃居家咖啡講座。（統一星巴克提供） 太妃核果風味那堤，價格帶為145元～175元。（統一星巴克提供） 香草牛軋糖風味那堤，價格為145元～175元。（統一星巴克提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。