太妃核果那堤的季節來了 星巴克明開賣

今年耶誕,星巴克扣緊「GIVE GOOD傳遞美好」主題,推出手繪畫布傳達傳遞美好概念的耶誕節慶杯,希望以如畫布的杯子,激發傳遞美好的想像力。(統一星巴克提供)〔記者凃盈如/台北報導〕星巴克預告耶誕來臨,推出上百件耶誕新品,數量較去年多出1成,並於明日同步全球星巴克,推出如手繪畫布的「節慶耶誕杯」,傳遞分享的概念與節慶氣息,此外,自2002年開賣以來,銷售總量破千萬杯的「太妃核果風味那堤」,本季再度強勢回歸,另外同時推出「香草牛軋糖風味那堤」揭開耶誕序幕。明日起至11月9日,凡綠星、金星級會員點購大杯太妃核果風味那堤或大杯香草牛軋糖風味那堤,可免費升級為特大杯。

統一星巴克於11月3日至11月30日全球獨家於華山文創園區中1C館推出「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展,讓消費者親身感受節慶氛圍與空間佈置。(統一星巴克提供) 「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展,紅色沙發洋溢著溫馨的耶誕氣息。(統一星巴克提供) 11月3日至11月30日「Starbucks At home耶誕居家星體驗」展期中,每周六日規劃居家咖啡講座。(統一星巴克提供) 太妃核果風味那堤,價格帶為145元~175元。(統一星巴克提供) 香草牛軋糖風味那堤,價格為145元~175元。(統一星巴克提供)

