「希望她在台下」 明道美國領獎仍惦記車禍母親

明道身穿深紅色西裝走紅毯。（明道工作室提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕明道媽媽日前出車禍，他緊急推開工作返台照顧。明道於美國時間10月31日出席「亞洲國際電影節MoRedii中國之夜」，並榮獲「亞洲傑出藝人獎」，明道領獎時，特別在台上提到媽媽，掛念長輩的一片孝心，著實讓人感動。

明道（左）從亞洲國際電影節創始人Sadyk Sher-Nlyaz手中領獎。（明道工作室提供）明道在台上說：「謝謝MoRedii的邀請，也很謝謝我的公司。希望可以與在場的各大知名製作人及導演合作，拍出更多好作品，更希望媽媽趕快康復，下次她可以坐在台下看我領獎。」明道媽媽目前已經出院休養。

明道參訪《Lala land》拍攝場景。（明道工作室提供）明道身穿深紅色西裝帥氣亮相紅毯，加上他英文流利，在現場華人中非常出眾，製作人及導演們對明道留下深刻印象，說希望能與他合作。

明道趁著空檔，特地到《La La Land》拍攝地點朝聖，他說，很喜歡這部電影的氛圍，也很欣賞導演，對於男女主角可以邊演邊唱邊跳舞非常佩服。明道在現場擺出電影中的舞蹈動作，讓一旁的觀光客大呼「Brovo」！

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