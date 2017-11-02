47歲丁寧哺乳照曝光 產後憂鬱莫名哭泣

丁寧坦言有產後憂鬱，看到小孩相關新聞會落淚。（《媽媽寶寶雜誌》提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕47歲的丁寧日前產下第三胎，她接受《媽媽寶寶雜誌》專訪時坦言獲知懷孕很意外，且第三胎的生理狀態讓她明顯感受到不同於以往，尤其產後憂鬱情緒特別明顯，無論是電影情節或社會新聞，只要和孩子有關的負面題材，都會讓她邊看邊哭。她說前二胎多在懷孕28周後，才陸續出現明顯的生理不適，這一胎竟然在懷孕初期就出現狀況，「最麻煩的問題是耳嗚，經常會聽不清楚旁人講話，有時候上節目會很自責，覺得沒辦法展現給觀眾最完美的一面。」

丁寧抱著小孩的哺乳照散發母性光輝，非常美麗。（《媽媽寶寶雜誌》提供）拍攝封面時，丁寧也展現哺乳的美麗狀態，提到哺乳，丁寧認為：「哺乳是件很奇妙的事，單純以快樂無法說盡，尤其是第三胎特別有感覺，親餵寶寶時會摻雜著高度喜悅與高度恐懼，其他媽咪似乎也有相同感受，只是她們並不知道這種感受是因為恐懼所造成的。」

丁寧也分享：「在孩子面前我也會哭。」讓孩子知道媽媽不是萬能的，也順便讓孩子了解：「人這一輩子，只要學會處理好自己的情緒，就沒什麼問題了。」她曾認為自己要當個100分的媽媽，但現在的她，只期許自己能有更多時間做自己想做的事。

丁寧抱著小孩的哺乳照美麗大方，讓人感到溫暖。（《媽媽寶寶雜誌》提供）

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