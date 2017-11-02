被泰刺青師大吼 唐綺陽嚇到吃手手：說錯話了嗎？

唐綺陽（左）拜訪五條經文的創始人「阿贊弩‧干沛」。（亞洲旅遊台提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕亞洲旅遊台《唐綺陽逍遙遊》近日到泰國取景，特別安排唐綺陽老師帶大家體驗貴族路線，享受頂級的SPA按摩、品嚐米其林等級的泰國餐廳，逛貴婦市場、認識泰國新銳設計師，和每個貴族都會去朝聖的佛繪刺青大師等。

唐綺陽（左）在泰國重新穿搭，色彩繽紛。（亞洲旅遊台提供）其中最令唐綺陽期待的一部分，就是去拜訪五條經文的創始人「阿贊弩‧干沛」，好萊塢巨星 安潔莉娜裘麗背上的五條經文就是他的作品，現場觀摩刺青時，阿贊弩的弟子刺完後像台灣虎爺乩童般，突然大喝一聲，當場所有的人都嚇到，唐綺陽還心驚驚的問：「是不是我剛說錯什麼話？」當地工作人員馬上解說，是因為他刺有老虎經文，這是種感應現象，才讓製作團隊和唐老師鬆了一口氣。

工作之餘，當然也要享受，當唐綺陽進入按摩會館選課程時，她一點也不手軟，直接喊：「我今天是貴婦，當然要選最貴的！」此外，製作團隊特別安排唐綺陽會一會泰國新銳服裝設計師，大家對唐綺陽造型印象都是黑色系，而泰國設計風格強烈，色彩繽紛，這回就要讓她幫唐綺陽搭配出全新的風格，在設計師幫唐綺陽打理完後，唐綺陽覺得太前衛Hold不住，還自嘲自己好像隻傘蜥蜴，但還是笑得很開心，因為這是全世界獨一無二的設計，絕不會撞衫。

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