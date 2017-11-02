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郭宗坤鬼扯金句太瞎！「他」破盲腸揭發真相

2017/11/02 07:20

〔記者翁子涵／台北報導〕柯以柔和老公郭宗坤6年的婚姻變調，不僅已分居3個月，郭還被拍到多次在餐廳員工Moe家過夜，甚至齊出國，讓柯以柔情緒崩潰到最高點，閉關在家痛哭，郭受訪時的神句也成為網友熱議話題，對此，資深音樂人許常德昨在臉書開直播，揭露郭宗坤「瞎言瞎語」的背後真相。

柯以柔與郭宗坤（右）的婚姻岌岌可危。（資料照，泰迪星娛樂提供）回顧郭宗坤受訪時的神句，諸如「她根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗」、「樓頂躺著睡覺也可以，有時候在樓梯上趴著」、「如果真的有什麼，那直接就是在台灣就開房間了啦」等，許常德認為：「當一個男的講那麼多理由的時候，就是很用力在挽回了。」直指這麼瞎的理由也要講，「可見他有多害怕，知道快失去婚姻了、小孩了」　

不過許常德也不怎麼意外郭的鬼扯說詞，透露郭剛從媒體曝光時就讓他印象頗深，還忍不住笑說：「這人超會講甜言蜜語的啦！是我見過女星老公最敢講的。」當時就在內心嘀咕「那麼會甜言蜜語，講的話能信嗎？」

許常德開直播暢談新聞觀後感。（翻攝自臉書）接著，許常德也打臉他和女員工出國理由是要看合約，突破盲腸說：「合約傳真、拍照回來看不就好了？哪有說合約要立刻簽，都馬是回來請律師先看過」並奉勸這2位苦主應好好冷靜，不要讓情緒影響決定。

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