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首頁 > 婉君推

Hello Kitty過生日！蝴蝶結霜淇淋萌得不要不要

2017/11/02 07:00

〔記者凃盈如／台北報導〕 Hello Kitty是許多女生從小到大的最愛，任何只要有Hello Kitty圖案的東西，彷彿都跟著一起冒出了粉紅泡泡，凱蒂迷也不分年齡。

GODIVA今年與三麗鷗合作，慶祝Hello Kitty生日，推出一系列相關活動與商品。（GODIVA提供）GODIVA今年與三麗鷗合作，在11月1日Hello Kitty生日起，推出GODIVA x Hello Kitty全球限量系列，含Hello Kitty蝴蝶結造型的Hello Kitty巧克力霜淇淋和Hello Kitty巧克力凍飲，且11月5日到GODIVA生活形象店拍照打卡標註#GODIVAxHelloKitty，即享有一支免費的限量Hello Kitty香草白巧克力霜淇淋（限量300支）。

GODIVA將於11月6日起開賣全台僅限量410盒的Hello Kitty巧克力禮盒。（GODIVA提供）此外，GODIVA也在11月6日開賣全球限量4,000盒（台灣限量410盒）的Hello Kitty 2017 限量版巧克力禮盒，並附上甜美的Hello Kitty限量版玩偶，讓人重溫孩提的甜蜜時刻。此外，11月4日，Hello Kitty本人更將帶著限量巧克力系列，於GODIVA板橋大遠百店，與消費者見面。

GODIVA x Hello Kitty 2017 限量版巧克力霜淇淋和巧克力凍飲，單件200元。（GODIVA提供）Hello Kitty生日，GODIVA推出Hello Kitty全球限量系列為Kitty賀壽！（GODIVA提供）

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