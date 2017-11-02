排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X本周五11月3日開賣，當天電信三雄如同以往在台北信義威秀門市舉辦首賣活動，本周一開始已陸續出現果粉排隊搶機。而iPhone X空機要價4萬1500元，堪稱史上最貴，記者昨晚實際詢問現場排隊果粉，多數皆表示「不貴！」「還好，還是要買！」，可見iPhone X的魅力真的很大！

中華電信頭香鄭先生勘稱「最孝順」果粉，本周一下午3點多就來排隊，但不是為了自己，而是要送給爸媽。衝著iPhone 8首賣時中華頭香有買一送一，所以才這麼早來排隊。他說:「希望這次也有，這樣爸媽可一人一支。」而他本身還是學生，是用打工薪水買的。

遠傳電信第一位排隊果粉昨天中午來到門市，準備搶購iPhone X 256GB，原本用的是iPhone 7 Plus，他表示iPhone X全部新功能都很吸引人，覺得不算貴的離譜，還是很值得入手。

台灣大哥大頭香王先生則是昨晚7點來排隊，勘稱資深果粉，幾乎每代iPhone都用過，此次想買iPhone X 256GB，他也認為iPhone X價格還可以，最大優點是全螢幕。

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