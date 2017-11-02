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HOLA雙11年推銅板價 年銷破萬組商品輕鬆購

2017/11/02 06:20

〔記者凃盈如／台北報導〕網購年度盛事雙11即將到來！不讓虛擬購物通路專美於前，HOLA實體門市選在雙11倒數階段搶先推出「雙11最強省錢企劃」，即日起至11月12日，每日推出1款銅板價商品吸客，連續11天共11件銅板價商品，其中不乏銷品牌超級熱銷品，如：年銷破萬組的經典防滑衣架、萬用毯、AVESSA洗沐系列，凡於活動期間於HOLA實體門市單筆消費滿1,111元即可加購。銅板價商品加價購規則：當日單筆實付滿1,111元即可加購當日銅板價商品，每人每項商品限加購2件，數量有限，售完為止。此優惠不與其他折扣並用。 11月5日限定AVESSA香氛洗髮露/沐浴露1150ml系列，原價1瓶799元，銅板價1瓶199元，全台限量10,000瓶，款式以現場為主。（HOLA提供）
 11月7日限定銀離子抗菌柔纖萬用毯，單人原價1,980元，件銅板價1件199元，全台限量5,000件。（HOLA提供）11月3日限定HOLA簡約奈瓷水果刀（含刀鞘），原價1把699元，銅板價1把99元，全台限量1,500把。（HOLA提供）
11月8日限定 HOLA典雅防滑衣架10入，原價1組299元，銅板價1組49元，全台限量10,000組。（HOLA提供）

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