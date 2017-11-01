「殺手還在火車上？」S.T. Dupont藏寶東方快車謀殺案

〔記者方惠宗／台北報導〕經典懸疑鉅作「東方快車謀殺案」重新翻拍、再度登上大螢幕，電影中可見「卓戈米羅夫公主」一角所使用、來自S.T. Dupont早期的古董行李箱完美復刻款，而S.T. Dupont更以電影與此行李箱為靈感，打造出「東方快車謀殺案限量系列」引人收藏。

S.T. Dupont 2017東方快車謀殺案限量系列，以S.T. Dupont復刻行李箱的外型為靈感，設計出打火機、筆具、鑰匙圈等瀰漫電影氛圍的作品。（S.T. Dupont提供）S.T. Dupont「東方快車謀殺案限量系列」以深褐色中國漆潤飾，營造出日曬感，再搭配銅鑄黃金潤飾，象徵品牌145年來的精神與其精湛工藝；包括打火機、拆信刀套組，以及筆具和拆信刀套組，皆引推理迷們珍愛收藏；精緻小巧的鑰匙圈也更是電影中經典的代表作，完美重現電影中的復刻版S.T. Dupont行李箱。 S.T. Dupont 2017東方快車謀殺案限量系列尊貴款組，包括Line D鋼筆或鋼珠筆與拆信刀。（S.T. Dupont提供）

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