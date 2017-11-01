直擊信義區電信首賣已有果粉排隊 最狂排近4天搶iPhone X

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X本周五11月3日開賣，當天電信三雄如同以往在台北信義威秀門市舉辦首賣活動，從本周一開始已陸續出現果粉排隊搶機，可見果粉狂熱！ 中華電信頭香鄭先生堪稱最孝順果粉，排隊3天17小時買iPhone X給爸媽。（記者吳佩樺攝）

中華電信頭香鄭先生勘稱「最孝順」果粉，本周一下午3點多就來排隊，但不是為了自己，而是要送給爸媽。衝著iPhone 8首賣時中華頭香有買一送一，所以才這麼早來排隊。他說:「希望這次也有，這樣爸媽可一人一支。」而他本身還是學生，是用打工薪水買的。 台灣大哥大頭香王先生，準備入手iPhone X 256GB。（記者吳佩樺攝）

遠傳電信第一位排隊果粉昨天中午來到門市，準備搶購iPhone X 256GB，原本用的是iPhone 7 Plus，他表示iPhone X全部新功能都很吸引人。 遠傳電信第一位排隊果粉表示 iPhone X的所有新功能都很吸引他。（記者吳佩樺攝）

台灣大哥大頭香王先生則是昨晚7點來排隊，勘稱資深果粉，幾乎每代iPhone都用過，此次想買iPhone X 256GB，他表示iPhone X的最大優點是全營幕。

iPhone X在全球引起狂熱，市場推測全台電信加其他蘋果經銷通路的iPhone X首批到貨可能僅5萬台，難怪這麼多果粉甘願熬夜排隊。

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