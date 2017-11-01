新海誠獨鍾台灣 《你的名字》珍貴手稿華山展出

〔記者羅子欣／台北報導〕日本動畫《你的名字》票房席捲全世界，甚至被好萊塢買下版權翻拍，在台灣也締造票房奇蹟，現在台灣粉絲有福了，導演新海誠將於12月22日起至明年3月18日，於華山文創園區中4B館，展出他出道15週年的軌跡。

新海誠《你的名字》在全球締造票房佳績。（傳影互動提供）新海誠獨鍾台灣，將主題展覽首度移師海外，「新海誠展 從《星之聲》到《你的名字。》」海外首站特展將網羅新海誠6部動畫長片，從他一手包辦導演、劇本、演出、作畫、美術、剪輯等的商業出道作《星之聲》，到大賣全球的《你的名字。》珍貴的製作手稿與分鏡表等幕後資料，皆會在展覽中呈現，另外還會有台灣限定的立體展區，保證讓新海迷們大呼身歷其境。

新海誠展推出限量郵票。（雅慕斯娛樂提供）新海誠特展今還公開導演以《星之聲》為主題的「星之聲隧道」展場設計圖，該片描述女主角在宇宙中時空跳躍，男女主角彷彿被宇宙和地球拆散，平常秒收到的簡訊，竟然要8年224天18小時對方才能收到，主辦單位也募集「星之聲訊息」，觀眾只要寫下給另一半的8年224天18小時後的訊息，將有機會在「星之聲隧道」中展出。門票於博客來、FamiTicket、KKTIX等通路販售，相關訊息詳洽臉書「新海誠展in台灣」。 新海誠展12月將於華山文創園區展出。（雅慕斯娛樂）

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