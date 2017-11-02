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蜜月旅行突喊卡？宋仲基現身靈堂弔唁金柱赫

2017/11/02 07:18

宋仲基（左）以演員後輩身分，於昨天前往金柱赫（右）靈堂弔唁。（翻攝自日刊體育）〔記者陳立妍／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬的世紀婚禮於前天圓滿落幕，昨韓媒報導夫妻倆計畫昨天出發至歐洲度蜜月10天，但截至今凌晨仍未看到雙宋的出境照；另有媒體報導，宋仲基於昨下午前往金柱赫的靈堂弔唁代替度蜜月，推測很可能是延遲新婚旅行的出發日期。

宋仲基昨下午前往金柱赫靈堂弔唁。（翻攝自stardailynews）報導指出，宋仲基和金柱赫並未合作過，但兩人共同的友人即為宋仲基同公司的前輩車太鉉，雖然公私上都和金柱赫無特別交情，但他仍低調以演員的身分至靈堂悼念。車太鉉、金柱赫因共同主持戶外實境節目《兩天一夜》結緣，在第3季節目同甘共苦2年累積深厚情誼，前天金柱赫設靈，正好是雙宋的大喜之日，車太鉉參加婚禮後便趕赴靈堂哀悼，雙宋婚禮上也被媒體拍到表情沉重，顯見好友猝逝令他大受打擊，而宋智孝則選擇缺席婚禮，前往靈堂致意。

此外，金柱赫預計今午出殯，之後將安葬在位於忠清南道瑞山市的家族墓地。車太鉉前天參加雙宋婚禮後，趕赴金柱赫的靈堂弔唁。（翻攝自東亞體育）

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