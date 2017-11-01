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首頁 > 婉君推

「柯以柔較強勢」 張克帆爆郭宗坤吞忍的那一面

2017/11/01 22:17

〔記者洪素津／台北報導〕豪乳柯以柔當年下嫁廚師郭宗坤，開心誕下三位兒女，但昨被媒體踢爆6年婚姻情變，一夕間童話幸福婚姻驟變，媒體指出老公郭宗坤和女員工Moe關係匪淺，一同出國還同住一間房間，柯以柔在相片佐證下，氣到立刻回台對質腥夫和小三，不過郭宗坤對媒體否認偷吃，表示是因夫妻倆理念不合，暫時分居，而夫妻倆好友張克帆也緩頰「女生比較強勢，但我勸和不勸離」。

張克帆證實柯以柔（右）、郭宗坤（左）女強男弱。（公視提供）柯以柔與廚師結婚被外界認為是高攀柯以柔，但其實老公郭宗坤是富二代，結婚6年後夫妻倆爆發腥案，兩人關係陷入冰點。對此記者致電兩人共同朋友張克帆，一開口他就說「我真的勸和不勸離，真心希望兩人可以面對面談一談」，問到平時看他們夫妻倆相處有無徵兆，張克帆表示看到新聞相當震驚，事前真的沒有任何徵兆，張克帆坦言柯以柔真的比較強勢，相信一個男人忍讓到一定程度是會爆發的，還是很希望若以柔氣消可以好好聽小郭解釋。

另外問及網友對郭宗坤說法不買單一事，張克帆表示這是他們兩夫妻間的事，自己應該好好想一想、談一談，認為「小郭願意解釋了，若是他真的有偷吃也不會說對這位女員工很不好意思」，畢竟「這件事真的對小郭傷害頗大」。

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