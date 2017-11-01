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首頁 > 婉君推

黃仲崑放行黃遠做人 當阿公也OK

2017/11/01 22:22

〔記者羅子欣／台北報導〕黃仲崑月前動開腦手術，休養一個多月後今上中視《冰冰Show》高歌，精神和氣色都頗佳，受訪時表示開完刀後平衡感變差，反應也會慢半拍，但目前恢復狀況很好，而開刀住院期間兒子黃遠都陪在身旁照料，父子關係拉近許多，笑說以前都會警告兒子不准亂來，但現在年紀已到，想開了：「隨便你生」，已做好當阿公的準備。黃仲崑（左）與兒子黃遠（右）今上中視《冰冰Show》。（記者羅子欣攝）

黃仲崑下月將過60歲生日，他自認人生已圓滿，現在最想要的就是生一個女兒，因為兄弟姐妹的小孩都是兒子，直呼：「你們不知道女生多麼珍貴！」透露正在和老婆Lulu努力拚1個女兒，若能如願得女，一定捧在手心當女兒奴。黃仲崑（左）與兒子黃遠（右）今上中視《冰冰Show》。（記者羅子欣攝）黃仲崑今上中視《冰冰Show》高歌，笑說唱歌是一種復健。（中視提供）

之前他曾說兒子不願加他臉書，但對此他很釋然：「我很了解，我以前跟我爸爸也是這樣，總是有不想讓父母知道的事。」但他笑說，兒子想做什麼他都知道，因為自己玩得更瘋，笑說以前跟李亞明做了很多壞事，幸好以前沒智慧型手機，沒留下什麼證據，他妙喻他身為男人，「睪固酮」最波動的時期已經過了，現在心如止水「該玩都玩過了」，現在脾氣、耐心都變超好。

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