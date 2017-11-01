搶客iPhone X最大手筆！STUDIO A送千張首爾來回機票

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X開賣在即，蘋果經銷商STUDIO A表示：「預約量創新高，比iPhone 8多1倍」。業者希望iPhone X順勢帶動其他商品銷售，大手筆祭出11月底前購買任一款iPhone、iPad、Apple Watch或Mac電腦主機，不用抽，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票，共計1千張，送完為止。

STUDIO A大手筆祭出購買任一款iPhone、iPad等商品，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票。（STUDIO A提供）因iPhone X到貨量少，STUDIO A首度不開放現場排隊購買，民眾只能預約依序通知取貨，開賣當天早上8點起開放取機。

STUDIO A其他購機優惠另有11月3日至31日使用LINE Pay綁定任一信用卡消費滿3萬元加贈LINE Points 500點，中信LINE Pay卡除享原有3%回饋、加碼再送LINE Points 100點。舉例來說，若以中信LINE Pay聯名卡單筆結帳3萬元，就能獲得LINE Points 1500點，1點等同於現金1元，可用來折抵所有STUDIO A商品。此外，電信綁約方案最高享1萬7000元購物金，能運用折抵STUDIO A所有Apple主機商品。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。