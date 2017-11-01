限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

搶客iPhone X最大手筆！STUDIO A送千張首爾來回機票

2017/11/01 22:10

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X開賣在即，蘋果經銷商STUDIO A表示：「預約量創新高，比iPhone 8多1倍」。業者希望iPhone X順勢帶動其他商品銷售，大手筆祭出11月底前購買任一款iPhone、iPad、Apple Watch或Mac電腦主機，不用抽，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票，共計1千張，送完為止。

STUDIO A大手筆祭出購買任一款iPhone、iPad等商品，直接送南韓首爾雙人6天5夜來回機票。（STUDIO A提供）因iPhone X到貨量少，STUDIO A首度不開放現場排隊購買，民眾只能預約依序通知取貨，開賣當天早上8點起開放取機。

STUDIO A其他購機優惠另有11月3日至31日使用LINE Pay綁定任一信用卡消費滿3萬元加贈LINE Points 500點，中信LINE Pay卡除享原有3%回饋、加碼再送LINE Points 100點。舉例來說，若以中信LINE Pay聯名卡單筆結帳3萬元，就能獲得LINE Points 1500點，1點等同於現金1元，可用來折抵所有STUDIO A商品。此外，電信綁約方案最高享1萬7000元購物金，能運用折抵STUDIO A所有Apple主機商品。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代 柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代
2017/11/01 14:14
柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒 柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒
2017/11/01 14:55
過夜金句扯睡頂樓 郭宗坤遭小三鄰居狠打臉 過夜金句扯睡頂樓 郭宗坤遭小三鄰居狠打臉
2017/11/01 16:33
柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆 柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆
2017/11/01 16:41
柯以柔老公偷吃0道歉 遭抵制崩潰停工 柯以柔老公偷吃0道歉 遭抵制崩潰停工
2017/11/01 21:05
雙宋推掉4億婚禮轉播費 無良中媒硬幹偷拍 雙宋推掉4億婚禮轉播費 無良中媒硬幹偷拍
2017/11/01 17:00
柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯 柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯
2017/11/01 14:11
柯以柔崩哭對質小三 老公惱羞怒罵對話曝光 柯以柔崩哭對質小三 老公惱羞怒罵對話曝光
2017/11/01 20:12
財產分離導致決裂？ 柯以柔夫戶頭只剩六萬 財產分離導致決裂？ 柯以柔夫戶頭只剩六萬
2017/11/01 20:31
黃仲崑開腦蓄鬍重生 自嘆「睪固酮」已起不了作用 黃仲崑開腦蓄鬍重生 自嘆「睪固酮」已起不了作用
2017/11/01 16:09
穿寬鬆裙裝亮相晚宴 宋慧喬凸肚現形飄孕味 穿寬鬆裙裝亮相晚宴 宋慧喬凸肚現形飄孕味
2017/11/01 16:21
柯以柔嘆「戀愛結婚不一樣」 老公回應超諷刺 柯以柔嘆「戀愛結婚不一樣」 老公回應超諷刺
2017/11/01 19:45
旅遊香港 就是要來這打卡！ 旅遊香港 就是要來這打卡！
2017/11/01 17:42
郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌 郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌
2017/11/01 15:36
八點檔女星挑戰頹廢魚干女 俗到被路人飆罵擋路 八點檔女星挑戰頹廢魚干女 俗到被路人飆罵擋路
2017/11/01 15:54
紀大偉等清華大學給一個道歉 紀大偉等清華大學給一個道歉
2017/11/01 16:30
嫌柯以柔沒幫洗衣 「她」分析郭宗坤這種人是... 嫌柯以柔沒幫洗衣 「她」分析郭宗坤這種人是...
2017/11/01 19:49
（影音）「把屎把尿」相守18年 蕭煌奇高調對她告白 （影音）「把屎把尿」相守18年 蕭煌奇高調對她告白
2017/11/01 14:51
15天創6百萬業績 KID遭爆逃漏稅達7位數 15天創6百萬業績 KID遭爆逃漏稅達7位數
2017/11/01 15:05
柯以柔尪出國Happy有前科 吳淡如偷腥預言成讖 柯以柔尪出國Happy有前科 吳淡如偷腥預言成讖
2017/11/01 17:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.