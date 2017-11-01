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國家兩廳院跨國合作 2018年3月法國鳳凰劇院呈現「台灣焦點」

2017/11/01 21:58

國家兩廳院與法國鳳凰劇院「開動計畫」國際合作簽約。（兩廳院提供）〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院今與法國國立「鳳凰劇院」簽訂長期（4年）合作交流計畫，兩場館將進行節目交換、共同製作及駐館藝術家駐村創作與發表等交流，並於2018年3月15日至17日，於「鳳凰劇院」辦理「台灣焦點」活動。

在「開動計畫」（KAIDONG PROJECT）的合作裡，兩廳院駐館藝術家Baboo與編舞家劉彥成將於今年12月赴法，參加鳳凰劇院舉辦之導演工作坊，與法國青年創作者切磋、對話。2018年3月15日至17日，國家兩廳院將與文化部駐法國代表處台灣文化中心攜手，於「鳳凰劇院」主辦之「奇幻夜總會藝術節」（Cabaret de Curiosités）中，辦理「台灣焦點」活動，推出3齣台灣表演作品，邀集台灣藝術家林人中、林祐如、兩廳院駐館藝術家蘇文琪參與演出；並辦理首屆「台灣表演藝術論壇」，由兩廳院藝術總監李惠美、前台北藝術節藝術總監耿一偉、國藝會數位表演藝術國際平台計畫主持人孫平向與會專業人士介紹台灣表演藝術現況及藝術家、數位藝術走向、跨國合製趨勢等議題。

兩廳院藝術總監李惠美表示，兩廳院選擇與鳳凰劇院合作是因為鳳凰劇院與兩廳院同樣是國立劇院，中央級的劇場，同時也是法國4個重點的創作基地，今年5月，鳳凰劇院藝術總監杜勒葉 （Romaric Daurier）來台灣看了「微舞作」演出，非常喜歡台灣藝術家的創作，雙方詳談後也確立了合作計畫。

杜勒葉則表示，很開心鳳凰劇院要推出「台灣焦點」節目。本次合作雙方有一個共同使命與任務，「我們都希望陪伴藝術家，積極回應藝術家的夢想，也支持藝術家的冒險。因此我們必須尋找新的方法與工具來協助藝術家，共同分享方法與工具，打造新的生態圈，也期盼能因此打造出歐洲與亞洲新的創作空間。」雙方將在這4年間推出8個子計畫，挑選創作者，並協助他們架構創作道路。「馬勒侯先生曾說：『只有公部門能夠支持市場法則以外的自由創作。』這也是本計畫的主要目標。」

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