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首頁 > 婉君推

替丁噹甜開徵友條件 黃少谷自己卻GG了

2017/11/01 21:53

〔記者翁子涵／台北報導〕黃少谷以本名發新專輯《未來》，第二波主打歌《光合作用》找來好友丁噹合唱，她除了二話不說馬上答應，還無酬獻唱，錄唱時更化身導師，教黃少谷許多歌唱技巧，讓黃少谷不停讚她：「丁噹真的是唱功達到神等級的歌手！」

黃少谷（右）和丁噹在MV中互動親密。（喜歡音樂提供）黃少谷和丁噹認識十多年，一直盼望能有一首屬於他們的「友誼情歌」，今年也終於實現願望；黃少谷透露第一個詞曲版本完成時，卻慘遭丁噹退回，直指他：「太含蓄了，要甜蜜熱戀一點啦！」

黃少谷（左）和丁噹是十多年的舊識。（喜歡音樂提供）此外，拍攝MV時，2人必須呈現像是情侶般的互動，被問到都那麼熟了會不會笑場？黃少谷笑說以前就曾和丁噹比賽對看，也羞認丁噹眼睛太會放電，導致他每次比賽都笑場；2人更在MV中一起做三明治跟沙拉、互餵食對方、一起跳舞等，甜蜜指數滿點。

黃少谷也笑喊要幫丁噹開3個徵友條件，分別是有肩膀、夠體貼，最重要的是還要會做菜，不過話才剛說完，黃少谷就忍不住自嘲：「本人的肩膀還在努力當中，無法申請啦！」笑翻全場。

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