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（影音）106年度美術家傳記叢書發表 影音紀錄片將於華視播出

2017/11/01 21:44

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部主辦、國立台灣美術館承辦的「家庭美術館─美術家傳記叢書」及「台灣資深藝術家影音紀錄片」106年出版計畫，今天發表。文化部長鄭麗君（前右6）、國美館長蕭宗煌（前左5）、公廣集團董事長陳郁秀（前右5）、藝術家雜誌發行人何政廣（前右3）及美術家與撰稿人等合影。（文化部提供）

文化部長鄭麗君親自出席，並表示，兩項出版計畫均以平易近人的方式讓台灣藝術家及他們的故事走入家庭、學校、社區，紮根日常生活，她在部長辦公室也放置一套，感覺置身一個台灣美術館。鄭麗君也期望藉由結合政府與民間研究的能量，共同建構藝術史觀，建立台灣人的文化自信與共同認同。「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表。（記者凌美雪攝）

文化部自行政院文化建設委員會時期（民國81年起）策劃編印「家庭美術館─—美術家傳記叢書」，目前共累積出版111冊；民國96年開始發行「台灣資深藝術家影音紀錄片」，目前也已完成32部。國美館自民國100年接手辦理兩項計畫，記錄台灣美術史上藝術家重要的生命與創作歷程與傳承藝術典範。「家庭美術館─美術家傳記叢書」發表。（記者凌美雪攝）

106年度「家庭美術館─—美術家傳記叢書」共出版10冊，分別是黃冬富著《謙和‧兼能‧蔡草如》、劉永仁著《寂弦‧高韻‧霍剛》、蕭瓊瑞著《現代‧水墨‧劉國松》、鄭芳和著《白色‧孤絕‧林壽宇》、陳長華著《綺麗‧寫實‧陳輝東》、白適銘著《日盛‧雨後‧木下靜涯》、陳水財著《圓融‧沈思‧陳英傑》、曾長生著《原彩‧東方‧吳昊》、潘襎著《元氣‧磅礡‧莊喆》、廖新田著《線形‧本位‧李錫奇》；以及「臺灣資深藝術家影音紀錄片」共計出版5部：《鄭善禧》、《謝里法》、《林惺嶽》、《楊英風》、《陳夏雨》。均以藝術家個別的生命史作為主軸，在嚴謹的學術研究基礎下，以學理兼具、深入淺出的筆調介紹臺灣的前輩畫家，呈現二十世紀以來臺灣近代美術的重要開拓者，敘述他們的生命經驗、藝術歷程，以及對台灣美術發展的貢獻和影響。

為擴大推廣效益，今年將贈送國內大專院校、附設美術班的中小學、圖書館、文化機構等單位「家庭美術館─—美術家傳記叢書」與「台灣資深藝術家影音紀錄片」，以建構常民化的美學環境。出版品同時也將寄發駐外機構等單位，以推廣我國美術發展並提供相關藝術研究資料，增進海外人士瞭解台灣藝術文化。

前文建會主委、現廣集團董事長陳郁秀出席發表會時也表示，5部藝術家的紀錄片，除將於12月間分別安排於華視及教育文化等頻道播出，並舉辦校園巡會放映；此外，華視現在固定每天都有一條藝術相關的新聞，希望明年開始，365天，每天都能有半小時藝術文化相關的節目播出，持續介紹台灣藝術家及其作品。

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