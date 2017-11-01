2017新北市歡樂耶誕城 11/24華麗登場

〔記者莊士賢／台北報導〕「2017新北市歡樂耶誕城」活動將於11月24日登場，至明（2018）年1月1日為止，為期39天帶給大家充滿歡樂的耶誕佳節氣氛。今年的耶誕城活動以充滿奇幻、歡樂、華麗的馬戲團為主題，並打造獨特的360度3D光雕投影耶誕樹，以及首度採用智能移動投影機將光雕秀擴大延伸至板橋車站，打造全台面積最大動態式互動光雕環景劇場。

2017新北市歡樂耶誕城活動將於11月24日登場，為期39天。（新北市政府觀光局提供）新北市今年的耶誕城活動一大重點是，運用48台的高規格投影機以及首度採用智能移動投影機將光雕秀擴大延伸至板橋車站，光雕投影總面積更勝去年之外，投影移動範圍達8,794平方公尺（相當21個籃球場或1.5個足球場），再創紀錄。

2017新北市歡樂耶誕城活動眾多，帶給大家歡樂佳節氣氛。（新北市政府觀光局提供）新北市歡樂耶誕城將於11月24日「耶誕開城秀」正式點燈開城，主燈秀將於開城後，每日17:30至22:00止，每半點、整點展演。今年周邊耶誕燈飾，從以往的市民廣場和萬坪公園擴大至板橋車站站前廣場，共有三大燈區─「市府魔幻燈區」、「站前閃耀燈區」以及「萬坪卡通燈區」。今年全新打造的《耶誕光之舞》將在站前廣場開演，帶給大家炫麗的耶誕光之舞，站前廣場也變身為閃耀繽紛的耶誕樂園。

備受小朋友們喜愛的「企鵝總統Pororo（波露露）」也將帶著他可愛的小動物家族造訪耶誕城，小朋友們可近距離與Pororo家族一起感受耶誕雪國氛圍。歡樂耶誕城的當家代言人「桑塔熊」也將化身成為馬戲團團長，與方頭熊家族、Pororo家族一起為小朋友們帶來歡樂。每年耶誕城備受青睞的貨櫃市集今年也將換上馬戲團風格，18座貨櫃市集、免費的5座遊樂設施讓民眾歡樂暢玩。

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