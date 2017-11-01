蘇貞昌為江蕙搭訕導演 跨刀電影重現「衝衝衝！」
2017/11/01 21:22
〔記者吳琬婷／台北報導〕台片《衝組》講述蔡昌憲飾演的男主角阿德在台南鄉村長大，被閃靈樂團歌曲中的抗爭精神鼓舞，挺身對抗不公不義的故事，最新預告找來「台灣死腔之父」蘇貞昌跨刀配音，加持電影「衝衝衝！」的氣勢；該片也獲選為高雄電影節閉幕片，將在首映當天出動20台哈雷機車在放映地高雄市總圖繞境，呼應電影熱血衝勁。導演鄭文堂（右）自曝因江蕙演唱會與蘇貞昌結緣。（鏡象提供）
《衝組》請到政壇大老蘇貞昌助陣，導演鄭文堂透露兩人相識過程，幾年前某天蘇貞昌突然來電，「他說買了江蕙演唱會的票要帶媽媽去，想找演藝圈的人一起去聽，就邀了我跟南哥（蔡振南）ㄧ起。」兩人因此結緣，這次也透過閃靈樂團主唱Freddy牽線，讓蘇貞昌一口答應力挺，同為光頭一族的鄭文堂也自嘲「我跟他氣味很合，頭型和個性都很像」。導演鄭文堂（右）自曝因江蕙演唱會與蘇貞昌結緣。（鏡象提供）
對於首次為電影配音，蘇貞昌笑稱：「從政以來錄音經驗多，但對嘴配音還是第一次，相當有趣。」也讚電影光是預告就很吸引人。該片將於5日在高雄電影節首映，屆時閃靈夫婦Freddy、Doris、蔡昌憲、鄭文堂都會出席映後座談，和閃靈粉及影迷見面，電影則在12月29日全台上映。蔡昌憲在《衝組》中演出受閃靈樂團鼓舞，而挺身對抗不公不義的青年。（鏡象提供）
相關影音：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）
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