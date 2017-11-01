柯以柔老公偷吃0道歉 遭抵制崩潰停工

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，但夫妻倆不斷被爆料貌合神離，現又再度被爆婚變；柯以柔指控郭偷吃自家餐廳女員工，不僅回她家過夜，甚至大搖大擺帶著小三出國，柯在看到關鍵證據後，當場崩潰痛哭，帶著老母與老公、小三對質。

和柯以柔鬧婚變，郭宗坤餐廳明公休。（翻攝自臉書）在新聞曝光後，郭曾透過媒體辯駁沒偷吃，又自稱當初負氣離家出走、與柯以柔分居至今3個月，是因為被她逼著簽下「財產分離書」，認為柯以柔不要他了，他離家出走後沒睡在員工家，而是時而睡在屋頂、時而悲從中來，蹲坐在樓梯間痛哭，反被鄰居打臉睡樓頂「不可能」；郭經營的餐廳今照常營業，但相較昨天，他的態度卻大逆轉，低調不願再回應，加上網友揚言抵制，明天將緊急公休1日。

據柯以柔的友人表示，郭在新聞曝光後沒再跟她聯絡，當然也沒有道歉，目前柯打算等情緒穩定後，再來思考婚姻下一步這一題；據悉，兩人婚後商量買房，到了要付第二筆頭期款時，郭才向她坦承戶頭只剩6萬元，柯後來衡量老公財務狀況，才會簽下「財產分離書」自保。

對此，柯以柔經紀人回應，郭宗坤戶頭剩6萬元的事確實有聽她提過，但不清楚他目前財務狀況，「但如果一個人戶頭剩6萬元，那應該真的稱不上好」，至於柯以柔，原本崩潰的情緒稍微緩和，「有好一些了」，但短期內仍會讓她維持停工的狀態，夫妻倆至今也還沒聯絡上，因此確實沒有道歉。

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