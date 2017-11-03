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英倫嗆辣Crossover─MINI John Cooper Works Countryman ALL4試駕

2017/11/03 06:00

〔記者方維鐸／台北報導〕去年美國洛杉磯車展發表的第2代MINI Countryman，於今年初追加John Cooper Works Countryman ALL4性能旗艦，其外觀自然少不了Chili Red紅色車頂和左右後視鏡外蓋，搭配John Cooper Works空力套件及19吋Course Spoke雙色專屬鋁圈，視覺上要比一般Cooper S Countryman更嗆辣動感。Countryman車體鈑件肌理分明，看起來頗為粗獷動感，在John Cooper Works跑車式雙邊排氣尾管及19吋Course Spoke雙色專屬鋁圈烘托下，體現非凡的性能氣勢。（記者陳奕全攝）

本車搭載BMW集團代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出231匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，結合運動化Steptronic 8速手自排變速箱與ALL4智慧4輪驅動系統，讓引擎動力能更精確有效率地分配到4個輪子上，其0～100公里／時加速只需6.5秒，極速可直上234公里／時，能源局公布的平均油耗為11.6公里／公升，符合其排氣量級距的3級規範。這具2.0升直4 TwinPower Turbo燃油直噴引擎，結合了BMW集團專利的Valvetronic可變汽門揚程與Double-VANOS雙可變汽門正時控制科技，可輸出231匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，能源局平均油耗為11.6公里／公升，符合該排氣量級距的3級規範（記者陳奕全攝）既然掛上John Cooper Works的性能型號，外觀自然少不了Chili Red紅色車頂和兩側後視鏡外蓋，搭配前葉子板的John Cooper Works方向燈框飾及車門下面的ALL4字樣，讓旁人能分辨出跟一般Cooper S Countryman的差別。（記者陳奕全攝）

試駕過程中，將MINI Drive Mode駕駛模式切換撥鍵往左撥至Sport模式，頓時其油門反應變得非常凌厲，引擎轉速攀升迅速，收油瞬間排氣管還會不時傳出陣陣回火放炮聲響，賦予本車媲美性能鋼砲的加速快感。ALL4智慧4輪驅動操控起來循跡性絕佳，轉向系統回饋感相當明確，駕馭起來非常明快穩健，樂趣上要明顯凌駕於前驅的Cooper S Countryman。

儀表控台設計和前一代Countryman大不相同，空調出風口改成視覺上沉穩內斂的長方形，John Cooper Works真皮／Dinamica類麂皮內裝，妝點以紅色對比縫線及色塊，搭配大面積Piano Black內裝飾板與車內黑色套件組合，營造出熱血的跑格氛圍。中控台選配了8.8吋原廠觸控衛星導航系統（含手機無限充電裝置），在LED中央儀表飾環和氣氛燈光照明組的烘托下，讓這款英倫跨界潮旅的座艙看起來更炫麗時尚。標配跑車化懸載的John Cooper Works Countryman ALL4操駕起來極為穩健，其0～100公里／時加速僅需6.5秒，性能實力直逼主流性能鋼砲的水準。（記者陳奕全攝）

MINI總代理汎德公司將John Cooper Works Countryman ALL4開出216萬起跳的售價，對偏好英倫時尚與駕馭樂趣的個性Crossover買家自有一定的魅力。

儀表控台設計和前一代大不相同，空調出風口改成視覺上較穩重的長方形，車內黑色套件組合和大面積Piano Black內裝飾板讓座艙看起來更深沈肅殺；試駕車加價選配了8.8吋吋原廠觸控衛星導航系統，在LED中央儀表飾環和氣氛燈光照明組陪襯下，為座艙注入些許科技時尚感。（記者陳奕全攝）車上標配雙前座筒型賽車座椅，無論視覺感及乘坐感均相當出眾，對駕乘樂趣有實質加分的效果。（記者陳奕全攝）Countryman的行李廂標準容量為450公升，將4／2／4分離式後座椅背往前傾倒打平，可進一步擴充至1,390公升。（記者陳奕全攝）

【MINI John Cooper Works Countryman ALL4小檔案】

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,299×1,822×1,557mm

軸距：2,670mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TwinPower Turbo

排氣量：1,998cc

最大馬力：231匹／5,000～6,000轉

最大扭力：35.7公斤米／1,450～4,500轉

驅動方式：ALL4智慧4輪驅動

排檔設計：運動化Steptronic 8速手自排

0～100公里／時加速：6.5秒

極速：234公里／時

平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：216萬起

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