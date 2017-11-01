財產分離導致決裂？ 柯以柔夫戶頭只剩六萬

〔記者蕭方綺／台北報導〕「水果妹」柯以柔6年前帶球閃嫁廚師郭宗坤，生下3名兒女，卻被爆出郭宗坤和女員工Moe關係匪淺，出國同住一間房間，甚至被拍到2週過夜3次的畫面。郭宗坤將夫妻決裂矛頭指向「財產分離書」，但柯以柔卻解釋老公財務早就出狀況，兩人在婚後商量買房，卻在要付第二筆頭期款時，老公向她坦言「沒有錢，我戶頭只剩6萬塊」。

柯以柔（右）和老公因財產決裂。（公視提供）據《聯合報》報導，柯以柔指出買房前，郭宗坤都說自己有錢，後來卻告訴她付不出錢來。去年郭宗坤再度陷入財務問題，柯以柔看著老公成天坐在電腦前愁眉苦臉，一問之下老公坦言「錢軋不過來」，想要把房子拿去二胎借款。柯以柔向銀行打聽，但因為當時的房子已超貸且房市低迷，因此二胎行不通。她提議將停車位賣掉，卻依舊補不滿錢坑。

除了房貸，他們還有3個孩子和父母要養，柯以柔靠轉戰網購、成立網購社團等，將副業做得有聲有色，每月平均可以收入30萬，業績好時甚至有百萬進帳，粗估已靠網購進帳千萬。她和郭宗坤固定共同支付育兒金，郭也說自己每月都拿7萬元養家，但其實他已出現遲交狀況。她衡量老公財務和層出不窮的說謊紀錄，只好婉轉以「財產分離書」設下防火牆。

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