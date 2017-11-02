德意志鐵血跨界鋼砲─Mercedes-AMG GLA45 4MATIC試駕

〔記者方維鐸／台北報導〕今年初北美國際車展Mercedes-Benz發表了小改款的GLA新車，台灣地區很快就在5月下旬發表上市，一口氣導入GLA180、GLA 200、柴油的GLA200d，以及本文試駕的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC，提供國內消費者相當多樣的車型選擇。

試駕的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC選配了Yellow Night Edition套件，黑色車身搭配灰色車身專屬貼飾，透過對比強烈的黃色飾條及20吋AMG多輻式黑色輪圈的黃色圈緣妝點，視覺上顯得格外深邃肅殺。（記者陳奕全攝）此番小改款，AMG將這具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎重新調校，最大馬力由原來的360匹進一步增大為381匹，2,250～5,000轉間的扭力峰值也由45.9公斤米提升至48.5公斤米，動力輸出增強不少。與其搭配的AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排變速箱齒輪比也另行調配過，透過AMG 4MATIC全時4輪驅動系統，讓動力性能發揮得更為完美。

車高僅1,474mm的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC，從車尾已幾乎看不出正常Crossover應有的離地高度，活生生就是輛低趴的性能鋼砲。（記者陳奕全攝）本車甫一上路即讓人體驗到其狂暴的加速性能，在前方淨空的快速道路上大腳油門一拜，便可輕鬆飆上接近200公里／時的車速，加速反應教人大呼過癮。根據原廠數據，GLA45 4MATIC小改款的0～100公里／時加速，由原先的4.8秒縮短至4.4秒，跟保時捷Macan Turbo性能升級版不分軒輊。車上採用AMG專屬跑車化懸載，搭配規格235／40的20吋胎圈，路面回饋極為硬朗明快，高速過彎時穩定性絕佳，完全感覺不出這是輛底盤架高的Crossover。

在直線路段大腳油門一拜，GLA45 4MATIC狂暴的加速性能直教人血脈賁張。根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時起步加速僅需4.4秒，跟保時捷Macan Turbo Performance Package一樣快。（記者陳奕全攝）這輛Yellow Night Edition試駕車黑色基調的內裝點綴以亮眼的黃色視覺元素，透過儀表控台的AMG DINAMICA類麂皮飾板，AMG DINAMICA類麂皮包覆高性能方向盤，以及ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅，讓原本簡約洗練的車艙透露出工廠賽車般的戰鬥氣息。中控台上方的8吋Audio 20彩色顯示螢幕，顯像效果要比其他車型標配的7吋TFT螢幕好上許多。

這具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎經過AMG部門重新調校後，最大馬力提升至381匹，並在2,250～5,000轉形成一段峰值為48.5公斤米的扭力高原。跟其他AMG引擎一樣，秉持AMG一貫「one man, one engine」的理念，由一位資深技師完全手工裝配，上面並鑲有技師的銘牌以示負責。（記者陳奕全攝）台灣賓士將Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小改款開出309萬起跳價，而本文試駕的Yellow Night Edition另外增加32.4萬的特殊選配，總價來到341.4萬之譜。 這輛GLA45 4MATIC試駕車內裝隨處可見Yellow Night Edition專屬選配的黃色視覺元素，搭配DINAMICA類麂皮包覆的AMG高性能方向盤，及儀表控台大面積黑色AMG DINAMICA飾板，營造出宛如廠車般的戰鬥氣息。（記者陳奕全攝） 前座這兩張視覺效果突出的黑色ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅（綴飾以黃色對比縫線與飾條），屬於Yellow Night Edition的專屬選配。（記者陳奕全攝） GLA45 4MATIC行李廂容量仍維持421公升，若將後座椅背往前傾倒打平，置物容量可進一步擴增至1,235公升。（記者陳奕全攝）

【Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小檔案】

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,455×1,804×1,474mm

軸距：2,699mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,991cc

最大馬力：381匹／6,000轉

最大扭力：48.5公斤米／2,250～5,000轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排

0～100公里／時加速：4.4秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：309萬起

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