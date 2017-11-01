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嫌柯以柔沒幫洗衣 「她」分析郭宗坤這種人是...

2017/11/01 19:49

〔記者翁子涵／台北報導〕「水果妹」柯以柔和老公郭宗坤的6年婚姻瀕臨瓦解，不僅已分居3個月，郭還被拍到多次在餐廳員工Moe家過夜，甚至齊出國，讓辛苦賺錢又持家的柯以柔痛徹心扉，郭受訪時則以「婆寶」之姿狂言：「她根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗」，讓外界嗤之以鼻，對此，知名部落客「凡槿」也忍不住發聲，直指郭根本「已把伴侶的付出視為理所當然」。

凡槿曝上月柯以柔在《小燕有約》節目中，透露自己一天的時間分配，可以發現幾乎被塞滿在顧小孩及工作，連張小燕都驚呼連連，她則笑笑說：「養小孩很辛苦呀！」有觀眾替郭護航，稱郭開餐廳、回到家也很累想休息了吧。不過凡槿認為這種愚昧的價值觀長存於社會，男生只要賺錢就是已善盡職責，無須替女生懷胎生子、育兒或賺錢等分擔責任。

凡槿表示自己從小到大，父親即便忙於賺錢，回到家仍會盡守「父親」本分陪她；認為外界以「女強人」形容柯以柔，這背後其實有許多不得已，郭卻還斗膽嫌柯沒幫洗衣，甚至在柯以柔粉絲團還有女網友留言「妳是不是忙著賺錢，忽略了老公？」讓凡槿實在看不下去，藉機開釋各位愚民：「無論你是男人還是女人，都請不要把另一半的付出當作『盡本份』。」

　

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