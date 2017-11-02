天價捧花+帝級宴席 雙宋世紀婚禮費用出爐
2017/11/02 07:09
雙宋舉行婚禮的迎賓館，婚禮花卉布置費用至少台幣30萬元起跳。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕32歲的亞洲男神宋仲基前天如願娶回美嬌娘宋慧喬，兩人選在韓流巨星婚宴首選新羅飯店舉行婚禮，根據韓媒報導，婚禮費用至少韓幣1億元（約台幣300萬元）。
宋仲基（左）和宋慧喬（右）前天在新羅飯店的迎賓館舉行婚禮。（翻攝自Naver）婚前雙宋即婉拒廠商企業贊助婚禮，外傳婚禮費用全由宋仲基埋單。《日刊體育》報導指出，婚禮場地迎賓館的租借費用為韓幣7000萬元（約台幣200萬元），酒席費用雙宋則選擇了最高級的等級，1人的餐飲費用約在韓幣20萬元至韓幣30萬元（約台幣5854元至台幣8781元），賓客總數約為250名，賓客酒席費用約在韓幣5000萬元至韓幣7500萬元（約台幣150萬元至台幣220萬元）。
宋慧喬（右）手上的捧花要價不斐。（翻攝自微博）此外，「喬妹」宋慧喬拿的鈴蘭花捧花為進口的珍貴花種，市價超過韓幣100萬元（約台幣3萬元），若由飯店幫忙準備婚禮捧花，價格則飆高至韓幣1000萬元（約台幣30萬元）。而迎賓館的婚禮花卉布置費用，則從韓幣1000萬元（約台幣30萬元）起跳，藝人們一般都會升級至韓幣5000萬元至韓幣8000萬元（約台幣150萬元至台幣240萬元），根據新人選擇的花卉，婚禮布置的費用也會有所不同。
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