限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

本土劇女星陳珮騏接戰帖 挑戰演技大考驗

2017/11/02 13:50

〔記者林佳諄／台北報導〕本土劇女演員陳珮騏戲路多元，日前跨足電影演出，在《報告老師！怪怪怪怪物！》中，扮演道貌岸然的老師，狠甩男主角蔡凡熙30巴掌，精湛演技深植人心；她最新參與演出的電影《血觀音》也即將上映。這次她接受「生活週報」的專訪，不只有演員生活的分享，還有記者的演技大考驗，從角色大亂串到模仿網紅阿翰，連老戲骨的她都不禁大喊：「到底演技有多差！一天到晚都來給我考驗啦！」

目前有兩部戲正在進行的陳珮騏，在本土劇「一家人」中飾演惡女「葉曉夏」，在戲中勾心鬥角，讓許多觀眾恨得牙癢癢！她表示，其實細看葉曉夏這個角色，為了追求自己嚮往的生活不擇手段，也間接地反映了我們的生活，或許我們也可以回想看看，自己是否曾在無形中變成了葉曉夏？儘管如此，她也呼籲大家，不要入戲太深啊！（笑）

而在另一部偶像劇「稍息立正我愛你」中，陳珮騏搞笑飾演女主角的母親「周楚紅」，讓觀眾看到她有別以往「惡女」的形象。她說，過去在接演台語八點檔時，因為每一檔戲並非如同劇本中的故事那樣、是連貫演出，必須配合時間、地點，以及工作人員的安排排演，加上每場戲都是當日接到劇本即現場演出，所以她必須要求自己在最短的時間內閱讀完劇本，並進入角色的情緒裡，才能帶給觀眾最好的演出。

而提到目前戲中所對手的男性角色，包括「一家人」裡的林威廉（趙駿亞飾）、李紹峰（亮哲飾），以及「稍息立正我愛你」裡的鐘潤發（徐詣帆飾），誰會是她心中的最佳對象呢？她思考半刻、先是回答：「我可選擇王子（「稍息立正我愛你」的男主角）嗎？（笑）」隨後又立刻改口：「我選擇鐘潤發，因為他是一個顧家、貼心的大男人，讓人很有安全感。」
這次的演技大考驗，不只讓大家看到陳珮騏處變不驚的臨場反應，也讓大家有機會看見私底下的她風趣又親切的一面！

陳珮騏在本土劇「一家人」中飾演敢愛敢恨的葉曉夏。（三立電視提供）惡女形象深植人心的陳珮騏，私底下卻十分關心動保議題，更在日前收養罹患心臟病的馬爾濟斯「珠珠」。（陳珮騏提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
蜜月旅行突喊卡？宋仲基現身靈堂弔唁金柱赫 蜜月旅行突喊卡？宋仲基現身靈堂弔唁金柱赫
2017/11/02 07:18
尪偷吃柯以柔崩哭 他驚語：外遇後會更愛老婆 尪偷吃柯以柔崩哭 他驚語：外遇後會更愛老婆
2017/11/02 07:27
柯以柔婚變崩潰真相曝光 離婚關鍵是他們 柯以柔婚變崩潰真相曝光 離婚關鍵是他們
2017/11/02 11:06
郭宗坤鬼扯金句太瞎！「他」破盲腸揭發真相 郭宗坤鬼扯金句太瞎！「他」破盲腸揭發真相
2017/11/02 07:20
柯以柔產後4個月 郭宗坤早被跟拍同遊E奶嫩妹 柯以柔產後4個月 郭宗坤早被跟拍同遊E奶嫩妹
2017/11/02 08:16
柯以柔崩潰尪偷吃 陳子玄喊話「珍惜為你付出女人」 柯以柔崩潰尪偷吃 陳子玄喊話「珍惜為你付出女人」
2017/11/02 07:43
6女指控！成龍好萊塢成名作導演強迫口交當面尻槍 6女指控！成龍好萊塢成名作導演強迫口交當面尻槍
2017/11/02 07:31
魚干女介入搶親 王瞳王建復真的GG 魚干女介入搶親 王瞳王建復真的GG
2017/11/02 07:35
柯以柔婚姻有問題被斷章取義 張克帆：男人偷吃就是王八蛋 柯以柔婚姻有問題被斷章取義 張克帆：男人偷吃就是王八蛋
2017/11/02 10:01
柯以柔廚師老公禿頭有小三 他納悶「長得醜不能娶美女？」 柯以柔廚師老公禿頭有小三 他納悶「長得醜不能娶美女？」
2017/11/02 10:36
第2個新娘！章子怡「撞色」宋慧喬 挨批高調無知 第2個新娘！章子怡「撞色」宋慧喬 挨批高調無知
2017/11/02 10:27
排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴 排隊近4天搶機 超級果粉：iPhone X不貴
2017/11/02 06:30
不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」 不拍戲改賣水產 本土一哥現在很懂「魚」
2017/11/02 06:27
柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸 柯以柔腥夫不僅是富二代 還是建中跳級學霸
2017/11/02 12:38
遭飛飛翔翔整慘 范范：恨不得我是頭乳牛 遭飛飛翔翔整慘 范范：恨不得我是頭乳牛
2017/11/02 07:34
柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」 柯以柔尪是建中學霸？同學出面打臉是「惇敘商工」
2017/11/02 14:22
對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」 對質小三哭到失魂…柯以柔婚變超展開「不離了」
2017/11/02 13:37
Janet曬兒穿南瓜包屁衣 側臉像「他」超勾錐 Janet曬兒穿南瓜包屁衣 側臉像「他」超勾錐
2017/11/02 11:09
天價捧花+帝級宴席 雙宋世紀婚禮費用出爐 天價捧花+帝級宴席 雙宋世紀婚禮費用出爐
2017/11/02 07:09
不爽巨石強森！《玩命關頭》男星宣布退出 不爽巨石強森！《玩命關頭》男星宣布退出
2017/11/02 12:04
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.