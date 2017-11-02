本土劇女星陳珮騏接戰帖 挑戰演技大考驗

〔記者林佳諄／台北報導〕本土劇女演員陳珮騏戲路多元，日前跨足電影演出，在《報告老師！怪怪怪怪物！》中，扮演道貌岸然的老師，狠甩男主角蔡凡熙30巴掌，精湛演技深植人心；她最新參與演出的電影《血觀音》也即將上映。這次她接受「生活週報」的專訪，不只有演員生活的分享，還有記者的演技大考驗，從角色大亂串到模仿網紅阿翰，連老戲骨的她都不禁大喊：「到底演技有多差！一天到晚都來給我考驗啦！」

目前有兩部戲正在進行的陳珮騏，在本土劇「一家人」中飾演惡女「葉曉夏」，在戲中勾心鬥角，讓許多觀眾恨得牙癢癢！她表示，其實細看葉曉夏這個角色，為了追求自己嚮往的生活不擇手段，也間接地反映了我們的生活，或許我們也可以回想看看，自己是否曾在無形中變成了葉曉夏？儘管如此，她也呼籲大家，不要入戲太深啊！（笑）

而在另一部偶像劇「稍息立正我愛你」中，陳珮騏搞笑飾演女主角的母親「周楚紅」，讓觀眾看到她有別以往「惡女」的形象。她說，過去在接演台語八點檔時，因為每一檔戲並非如同劇本中的故事那樣、是連貫演出，必須配合時間、地點，以及工作人員的安排排演，加上每場戲都是當日接到劇本即現場演出，所以她必須要求自己在最短的時間內閱讀完劇本，並進入角色的情緒裡，才能帶給觀眾最好的演出。

而提到目前戲中所對手的男性角色，包括「一家人」裡的林威廉（趙駿亞飾）、李紹峰（亮哲飾），以及「稍息立正我愛你」裡的鐘潤發（徐詣帆飾），誰會是她心中的最佳對象呢？她思考半刻、先是回答：「我可選擇王子（「稍息立正我愛你」的男主角）嗎？（笑）」隨後又立刻改口：「我選擇鐘潤發，因為他是一個顧家、貼心的大男人，讓人很有安全感。」

這次的演技大考驗，不只讓大家看到陳珮騏處變不驚的臨場反應，也讓大家有機會看見私底下的她風趣又親切的一面！

陳珮騏在本土劇「一家人」中飾演敢愛敢恨的葉曉夏。（三立電視提供） 惡女形象深植人心的陳珮騏，私底下卻十分關心動保議題，更在日前收養罹患心臟病的馬爾濟斯「珠珠」。（陳珮騏提供）

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