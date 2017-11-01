百支iPhone X現貨在內湖燦坤 已有果粉排隊

〔記者吳佩樺／台北報導〕本周五11月3日上市的蘋果iPhone X，上周五官網開放預購，首批出貨10分鐘內就被搶完，目前官網下單須等待5至6週。蘋果經銷商燦坤宣布開賣當天旗下全台83家Apple Shop早上8點開始販售，每家皆有現貨，其中台北內湖旗艦店更備有上百支現貨。

蘋果iPhone X本周五開賣，燦坤宣布旗下全台83家Apple Shop當天皆有現貨，台北內湖旗艦店更有上百支現貨。（彭博社）此外，燦坤台北內湖旗艦店昨天晚上8點已經出現首位果粉排隊。燦坤表示：「隨著上市時間接近，愈來愈多民眾預約登記買iPhone X，根據近一周統計，7成民眾選擇256GB大容量，太空灰和銀色占比各半。」可見即使是史上最貴的iPhone X，果粉還是都有要衝就要衝最高規格的4.15萬元版本。

iPhone X和iPhone 8都支援無線充電，業者看好iPhone X開賣後，將會更大幅帶動無線充電盤買氣。其他像是保護貼、防摔殼等周邊需求勢必同步大增。

燦坤台北內湖旗艦店昨天晚上8點已經出現首位果粉排隊。（燦坤提供）其他蘋果經銷商例如STUDIO A、德誼數位；STUDIO A今年各門市首度不開放現場排隊，僅能先預約再依序通知取貨；德誼數位本周五則在台北微風信義門市舉辦首賣會，抽20名排隊民眾送人損保固。補充的是，台北101蘋果直營店也是沒現貨的。

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